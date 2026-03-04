Michael Amir Murillo anotó su segundo gol con Besiktas en la Copa de Turquía

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El panameño Michael Amir Murillo volvió a decir presente en el fútbol turco. El defensor anotó su segundo gol con el Beşiktaş JK al minuto 27 del partido que disputan ante Çaykur Rizespor, correspondiente a la Copa de Turquía.

El tanto del lateral derecho abrió el marcador y tiene a los de Estambul arriba 1-0 durante el primer tiempo, en un compromiso clave para las aspiraciones del club en el certamen copero. Murillo, quien se ha consolidado como pieza importante en el esquema del equipo, aprovechó su proyección ofensiva para aparecer en el momento justo y marcar la diferencia.

Con este resultado parcial, Beşiktaş continúa demostrando su solidez en la fase de grupos, donde lidera el Grupo C con 10 puntos, perfilándose como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

