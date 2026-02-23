Selección de Panamá | Participación de nuestros legionarios en el fútbol internacional

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En un año de Mundial de Fútbol, donde la Selección de Panamá integra el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, los legionarios canaleros continúan sumando minutos y protagonismo en el extranjero.

El rendimiento individual de cada futbolista será clave para que el combinado nacional llegue en óptimas condiciones a la gran cita internacional.

En la Liga MX, el extremo Edgar Yoel Bárcenas fue titular y disputó los 90 minutos en el empate 1-1 del Mazatlán FC ante Club Tijuana. El panameño recibió una calificación de 7.1, registró 61 toques de balón y mostró precisión en la distribución con 35 pases acertados de 40 (88%). Además, completó 2 de 3 regates (67%), realizó 8 duelos y aportó 3 despejes defensivos. Su movilidad y capacidad para generar juego en el último tercio reflejan su importancia dentro del esquema sinaloense.

En Uruguay, el arquero Luis “Manotas” Mejía fue figura en la victoria 0-1 del Club Nacional de Football sobre Club Atlético Progreso, disputando todo el encuentro y manteniendo el arco en cero.

Otro guardameta que vio acción fue Orlando Mosquera, quien jugó 90 minutos en el triunfo 2-3 del Al Fayha FC frente a Al Taawoun FC. Mosquera realizó una atajada y enfrentó un xGOT de 2.07, mostrando reacción bajo presión.

En Europa, el defensor César Blackman disputó los 90 minutos en el empate 2-2 del ŠK Slovan Bratislava ante MFK Ružomberok, con 75 toques y 78% de precisión en pases. Fue calificado con 7.1 por Flashscore.

Por su parte, José Córdoba jugó 89 minutos en la derrota 1-2 del Norwich City FC ante Birmingham City FC, destacando con 89% de efectividad en entregas (57/64) y 7 pases largos precisos. Fue calificado con 6.2 por Flashscore.

El zaguero Andrés Andrade fue uno de los más destacados del LASK pese a la derrota 1-5 ante el FC Red Bull Salzburg, con 3 intercepciones, 6 despejes y una asistencia esperada (xA) de 0.24. Fue calificado con 7.0 por Flashscore.

En Israel, Cristian Martínez completó 90 minutos en la victoria 0-1 del Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC sobre Hapoel Jerusalem FC, manteniendo 80% de precisión en pases.

En la MLS, Carlos Harvey ingresó 25 minutos en el empate 2-2 del Minnesota United FC ante Austin FC, mientras que Aníbal Godoy fue titular 71 minutos en la goleada 5-0 del San Diego FC frente al CF Montréal, firmando una actuación sólida con nota 7.1.

En México, Adalberto Carrasquilla brilló en la victoria 2-0 de los Pumas UNAM ante CF Monterrey, con calificación 7.4, 85% de precisión en pases y 100% en balones largos (9/9), consolidándose como pieza clave en el mediocampo.

También vieron acción César Yanis con CD Cobresal, Eduardo Guerrero con el FC Dynamo Kyiv, y Tomás Rodríguez con el Deportivo Saprissa, manteniendo presencia panameña en distintas ligas.

Con este panorama, los legionarios panameños llegan con ritmo competitivo en un momento clave. El desafío será trasladar ese rendimiento a la Selección de Panamá, que buscará hacer historia en el Grupo L ante potencias como Inglaterra y Croacia, sin descuidar a una siempre peligrosa Ghana.