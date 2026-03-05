Trump dice que Zelenski tiene que cerrar un ‘acuerdo’ y asegura que Putin está listo

Trump prometió poner fin al conflicto en Ucrania, aunque ahora reconoce que le ha costado alcanzar ese objetivo.

Donald Trump volvió a presionar el jueves al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para alcanzar un "acuerdo" que ponga fin al conflicto en Ucrania, ya que su par ruso, Vladimir Putin, está "dispuesto" a hacerlo, dijo en una entrevista en el medio Politico.

"Zelenski debe moverse y llegar a un acuerdo (...) Creo que Putin está dispuesto a llegar a un acuerdo", dijo el presidente estadounidense.

Retomando expresiones que empleó durante una tensa reunión en la Casa Blanca hace un año, cuando reprendió públicamente a Zelenski, Trump sugirió que el dirigente ucraniano está en una posición débil que lo obliga a hacer concesiones.

"Es impensable que él sea el obstáculo", afirmó. "No tienes las cartas. Ahora él tiene todavía menos cartas".

El presidente estadounidense considera desde hace tiempo que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania es un despilfarro, mientras ha manifestado su admiración por Putin, a quien invitó a Alaska en agosto.

Sus nuevos comentarios sobre Ucrania coinciden con la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán el sábado, en la que Estados Unidos ha invertido millones de dólares.

Desde su llegada al poder en enero de 2025, Trump prometió poner fin al conflicto en Ucrania, aunque ahora reconoce que le ha costado alcanzar ese objetivo.

Entretanto, Rusia mantiene sus ataques en territorio ucraniano.

Trump se resiste a adoptar medidas contundentes contra Putin, a quien considera el único líder capaz de negociar con ambas partes.