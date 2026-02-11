EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del miércoles 11 de febrero en las semifinales del campeonato nacional

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Las semifinales del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil continúan este miércoles con dos partidos que pueden marcar el rumbo hacia la serie final del certamen y que se disputan en estadios distintos a los de las dos jornadas anteriores.

Coclé y Chiriquí se trasladan el estadio Kenny Serracín de David para disputar el tercer partido de su serie. Después de llevarse dos victorias como visitante, el conjunto chiricano espera rematar en casa al actual campeón que apelará a su casta para descontar la desventaja y enderezar el camino.

Además, Panamá Oeste y Panamá Metro se encuentran el estadio Rod Carew para el tercer encuentro de ese emparejamiento. Los 'Vaqueros' de Oeste hicieron respetar su casa en los dos primeros juegos de la serie y tiene la oportunidad de colocarse a un paso de la final, sin embargo tienen al frente a unos 'Metrillos' dispuestos a no dejarse vencer en su patio.

Sigue las acciones de ambos juegos a través de este minuto a minuto. Recuerda que lo último en información deportiva lo puedes encontrar en las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

👉Suscríbete AQUÍ a nuestro canal de YOUTUBE y profundiza con nosotros👈

Al suscribirte, activas las notificaciones (🔔) y te aseguras de no perderte ningún contenido. ¡Porque el deporte se vive con más intensidad cuando se comprende en profundidad!

Así van las semifinales

Serie: (2) Coclé vs (3) Chiriquí

Estado: Chiriquí lidera la serie 2-0.

Resultados:

Juego 1: Chiriquí 6-4 Coclé

Chiriquí 6-4 Coclé Juego 2: Chiriquí 4-2 Coclé

Chiriquí 4-2 Coclé Juego 3: Coclé vs Chiriquí

Coclé vs Chiriquí Juego 4: Coclé vs Chiriquí

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.

Serie: (1) Panamá Oeste vs (4) Panamá Metro

Estado: Panamá Oeste lidera la serie 2-0.

Resultados

Juego 1: Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste

Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste Juego 2: Panamá Metro 3-4 Panamá Oeste

Panamá Metro 3-4 Panamá Oeste Juego 3: Panamá Oeste vs Panamá Metro

Panamá Oeste vs Panamá Metro Juego 4: Panamá Oeste vs Panamá Metro

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.