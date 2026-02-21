Béisbol Juvenil 2026 resultado | Chiriquí avanza a la final y enfrentará a Panamá Oeste

La final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros lo disfrutas EN VIVO por TVMAX el martes 24 de febrero.

Panamá/La novena de Chiriquí aseguró su boleto a la gran final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil tras imponerse 4 carreras por 3 a Coclé en el Juego 6 de las semifinales, cerrando la serie 4-2 a su favor y enfrentará a Panamá Oeste en la final.

El encuentro, disputado en un ambiente de alta tensión, se definió en los detalles. Los chiricanos lograron fabricar las carreras necesarias en momentos clave, pero tuvieron que batallar hasta el último out ante una aguerrida Leña Roja, que se mantuvo con opciones reales de empatar o darle vuelta al marcador.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 resultado| Panamá Oeste es el primer finalista del campeonato nacional

Coclé mostró carácter durante todo el compromiso, presionando en los episodios finales y colocando corredores en circulación que mantuvieron en alerta al cuerpo monticular chiricano. Sin embargo, la defensa y el pitcheo de Chiriquí en especial con Joan Montenegro que en labor de relevo, cumplió a la medida su trabajo, respondieron en el momento decisivo para preservar la ventaja mínima.

Con este resultado, la tropa del Valle de la Luna confirma su consistencia en la categoría juvenil y alcanza su segunda final consecutiva, reafirmando su protagonismo en el béisbol nacional. La serie semifinal terminó 4-2, reflejando una llave competitiva en la que cada juego exigió máxima concentración.

Ahora, Chiriquí se enfoca en la disputa por el título, donde buscará consolidar su buen momento y dar el paso definitivo en la temporada. Por su parte, Coclé cierra su participación dejando una imagen combativa y demostrando que fue un rival de respeto hasta el cierre de la semifinal.

Momentos clave

Inicio contundente de Chiriquí

En la parte alta del primer episodio, Eladio Adames conectó imparable productor con dos outs, remolcando dos carreras y colocando a los chiricanos al frente desde temprano.

Respuesta inmediata de Coclé

En la baja del mismo inning, Lucas López pegó hit hacia el jardín derecho que permitió a Aníbal Sánchez anotar y descontar en la pizarra.

Tercera entrada: aumenta la ventaja

Un doble de Abdiel Hernández entre el central y el derecho impulsó a Henry Pinzón, ampliando la diferencia a favor de Chiriquí.

Reacción local

En la baja del tercer capítulo, Ricardo Acosta aprovechó un lanzamiento descontrolado para sumar otra carrera.

Posteriormente, en el cuarto episodio, Burac elevó de sacrificio para traer al plato a Jeykol De León, decretando el empate momentáneo.

Oportunidad desperdiciada en el sexto

Coclé llenó las bases, pero no logró concretar ante el relevo de Jaffeth Flores, quien salió del apuro sin permitir anotaciones.

La carrera decisiva

En el séptimo inning, Joans Montenegro anotó la cuarta carrera chiricana tras un error en el tiro del segunda base Ricardo Acosta, que intentaba completar un doble play luego de capturar una línea de Abdiel Hernández.

Cierre sólido desde la lomita

Joans Montenegro también fue determinante como lanzador, asegurando los últimos outs con dominio de su lanzamiento quebrado y rectas de buena velocidad para sellar la victoria.

Decisiones del partido:

Lanzador ganador: Jafeth Flores

Juego salvado: Joans Montenegro

Lanzador perdedor: Edelindo Acosta

Actuación destacada a la ofensiva: