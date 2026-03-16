Afectados los vuelos del aeropuerto de Dubái por un incendio causado por un

Las autoridades señalaron que el incendio estaba controlado y no se registraron heridos.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos/Un incidente relacionado con un dron provocó este lunes un incendio en un depósito de combustible cerca del aeropuerto de Dubái que afectó al tráfico aéreo.

Aeropuertos de Dubái informó de que los vuelos se estaban reanudando gradualmente en la que, antes del conflicto, era la terminal aérea con mayor tráfico internacional del mundo, después de que un "incidente relacionado con un dron" provocó un incendio en un depósito de combustible cercano.

Al igual que muchos otros aeropuertos de la región, el de Dubái ha sido blanco de ataques en varias ocasiones desde que Irán inició su campaña en el Golfo, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Las autoridades señalaron que el incendio estaba controlado y no se registraron heridos.

El ataque al aeropuerto se produce un día después de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmara en una entrevista que en el ataque contra la isla iraní de Jark, clave para su industria petrolera, se habían lanzado cohetes desde Emiratos Árabes Unidos.

Las autoridades emiratíes negaron la acusación.

Los Emiratos Árabes Unidos informaron de siete fallecidos desde el inicio de la guerra, entre ellos cinco civiles y dos militares, que murieron en un accidente de helicóptero atribuido a un fallo técnico.

Un testigo presente en el aeropuerto de Dubái declaró a la AFP que los pasajeros que esperaban sus vuelos fueron evacuados durante varias horas a una planta inferior tras el ataque.

"Han sido unas semanas difíciles, en las que se han oído explosiones con frecuencia, pero los ataques iraníes me persiguieron en mis últimas horas antes de poder volar de regreso a casa", añadió este testigo.

La aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos, Emirates, informó de que preveía operar un "programa limitado" de vuelos a partir de las 10H00, hora de Dubái (06H00 GMT), y que se habían cancelado algunos.