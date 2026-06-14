El cantante urbano 'El Tachi' sufre accidente de tránsito en Chiriquí

La noticia fue dada a conocer por el propio intérprete a través de sus historias en la red social Instagram , donde compartió imágenes del estado en que quedó el vehículo y aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje de concienciación a todos sus seguidores.

Chiriquí/El cantante panameño de música urbana, Eustacio Fidel Guerra, mejor conocido en el mundo artístico como "El Tachi", sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba por la provincia de Chiriquí. Para tranquilidad de sus miles de fanáticos, el artista logró salir ileso del percance vial.

La noticia fue dada a conocer por el propio intérprete a través de sus historias en la red social Instagram, donde compartió imágenes del estado en que quedó el vehículo y aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje de concienciación a todos sus seguidores.

"Familia manejen con cuidado, en 1 segundo las cosas pueden cambiar, nuevamente la vi tan cerca y Dios metió su mano. No pongan en juego su vida", expresó conmovido el artista tras sobrevivir al incidente.

El Tachi es una de las figuras más influyentes y populares de la escena del reggae en español y el género urbano en Panamá. Ganó enorme notoriedad a mediados de la década de 2010 gracias a un estilo crudo y rítmico que conectó rápidamente con la juventud de los barrios panameños. Tras enfrentar problemas con la justicia y cumplir una condena en prisión, el artista reactivó su carrera musical, enfocándose en la redención personal y acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales con nuevos lanzamientos y colaboraciones con otros grandes exponentes del patio.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que provocaron el accidente en la altiva provincia.

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