EN VIVO Mundial 2026 Países Bajos vs Japón | Partido del Grupo F

Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto en vivo de uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026! Desde la redacción seguiremos cada jugada, cada oportunidad y cada gol de este enfrentamiento entre dos selecciones con estilos y filosofías bien distintas.

PAÍSES BAJOS — La novia eterna del fútbol mundial

Los neerlandeses llegan a este Mundial con una deuda histórica pendiente: son la selección que más veces ha perdido una final sin jamás coronarse campeona del mundo (3 finales perdidas). Ronald Koeman conduce esta nueva generación de la Oranje tras una fase de clasificación impecable (6 victorias, 2 empates, 27 goles anotados y solo 4 recibidos). Su historial en la fase de grupos es el más sólido de cualquier equipo activo: 16 partidos invictos desde 1994 (W12, D4). Hoy pueden acercarse al centenar histórico de goles en Mundiales, a solo cuatro del hito.

Baja sensible: El defensa Jurriën Timber quedó fuera del torneo. El portero titular Bart Verbruggen arrastra una lesión del último amistoso.

Figura a seguir: Memphis Depay, máximo goleador (8) y asistidor conjunto (4) en la clasificatoria. Suma 3 goles en Mundiales de sus 55 tantos internacionales.

JAPÓN — Los Samuráis que no temen a Europa

Los Samuráis Azules llegan en estado de gracia: seis amistosos consecutivos ganados, incluyendo victorias sobre Brasil (3-2) e Inglaterra (1-0). Japón fue el primer clasificado para este Mundial y disputa su octava Copa del Mundo consecutiva. Su gran asignatura pendiente: nunca han superado los octavos de final pese a 25 partidos disputados. Contra el fútbol europeo, sin embargo, tienen pedigree reciente: en Qatar 2022 vencieron a España y Alemania en la fase de grupos.

Baja sensible: Wataru Endo, capitán y cerebro del mediocampo, se retiró de la selección tras lesionarse.

Figura a seguir: Ayase Ueda, participó en 10 goles durante la clasificatoria (8G + 2A) y no ha perdido un partido internacional desde febrero de 2024 (W12, D3).

Historial directo

Japón nunca ha vencido a Países Bajos en toda su historia (1 empate, 2 derrotas), incluyendo una derrota 1-0 en el Mundial de Sudáfrica 2010.