Muere una fiscal en atentado en el oeste de Ecuador

Ecuador libra una lucha contra el narcotráfico. / AFP
AFP
14 de junio 2026 - 14:31

Quito, Ecuador/Una fiscal murió el domingo en un "atentado" a tiros en una ciudad portuaria de Ecuador, bastión de varios grupos del narcotráfico.

El "ataque criminal" ocurrido en Manta iba dirigido a Gloria Bravo, que trabajaba en una sección de la fiscalía cercana. Medios locales informaron que su hermana estaba con ella al momento del ataque y también murió.

"La Fiscalía General del Estado rechaza y condena enérgicamente el ataque criminal perpetrado el día de hoy contra la abogada (...), quien lamentablemente perdió la vida", dijo en un comunicado el ente estatal.

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