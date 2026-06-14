Muere una fiscal en atentado en el oeste de Ecuador

Quito, Ecuador/Una fiscal murió el domingo en un "atentado" a tiros en una ciudad portuaria de Ecuador, bastión de varios grupos del narcotráfico.

El "ataque criminal" ocurrido en Manta iba dirigido a Gloria Bravo, que trabajaba en una sección de la fiscalía cercana. Medios locales informaron que su hermana estaba con ella al momento del ataque y también murió.

"La Fiscalía General del Estado rechaza y condena enérgicamente el ataque criminal perpetrado el día de hoy contra la abogada (...), quien lamentablemente perdió la vida", dijo en un comunicado el ente estatal.