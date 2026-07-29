Fujimori busca venia del Congreso para enfrentar con mano dura el crimen en Perú

Fujimori asumió el poder el martes. La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) prometió durante la campaña combatir la delincuencia con una política de "mano dura", siguiendo la línea de seguridad que caracterizó el gobierno de su padre.

La nueva presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, encabezó este miércoles la primera reunión de su gabinete ministerial, en la que acordó solicitar al Congreso facultades legislativas para emitir sus primeros decretos dirigidos a reforzar la lucha contra la criminalidad.

Durante la sesión, que se prolongó por 90 minutos, el Ejecutivo evaluó una serie de medidas para fortalecer la seguridad ciudadana, informó la Presidencia de Perú en un comunicado.

Fujimori asumió el poder el martes. La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) prometió durante la campaña combatir la delincuencia con una política de "mano dura", siguiendo la línea de seguridad que caracterizó el gobierno de su padre.

En su discurso de investidura, la mandataria anunció que las Fuerzas Armadas liderarán la lucha contra el crimen para recuperar el control de las zonas afectadas por las extorsiones, el narcotráfico y la minería ilegal.

La solicitud al Congreso busca otorgar al Ejecutivo facultades legislativas para "enfrentar con firmeza los retos urgentes del país, permitiendo una respuesta del Estado más ágil y efectiva frente a la delincuencia y las necesidades de la población", según la Presidencia.

Perú enfrenta su peor crisis de seguridad en décadas

Perú, con 34 millones de habitantes, atraviesa la peor crisis de seguridad desde el conflicto armado interno que vivió entre 1980 y 2000.

Las cifras oficiales reflejan el deterioro: los homicidios aumentaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión pasaron de 3.200 a 26.500 en el mismo periodo.

"La gran demanda que tiene el pueblo (...) es que luchemos contra la inseguridad ciudadana. Estoy seguro de que la oposición va a apoyar este pedido", declaró el canciller Carlos Espá.

Reconocimiento militar y prevención ante El Niño

Durante la mañana, Fujimori fue reconocida por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como jefa suprema de ambas instituciones. Posteriormente participó en un desfile militar con motivo del 205.º aniversario de la independencia de Perú.

Además de la seguridad, la presidenta reiteró que otra de las prioridades de su administración será la prevención frente al fenómeno climático El Niño, que puede provocar lluvias intensas, sequías y olas de calor extremo.

Los meteorólogos estiman que el próximo episodio de El Niño podría ser el más intenso desde 1998, con potenciales impactos sobre la economía y daños significativos en las zonas más vulnerables del país.