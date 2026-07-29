Procuraduría de la Administración establece gratificación anual de $500 para sus funcionarios

Aunque la resolución dispone hacer efectivo el pago desde noviembre de 2025, el documento fue publicado el 28 de julio de 2026 y la resolución señala que comienza a regir desde esa publicación.

Panamá/La Procuraduría de la Administración, a cargo de Grettel Villalaz, autorizó una gratificación anual de $500 para sus funcionarios.

El beneficio se otorgará cada noviembre a funcionarios permanentes, eventuales e interinos. Aunque la resolución fue firmada en septiembre de 2025, apareció en la Gaceta Oficial 30,577-C ayer el martes 28 de julio de 2026.

La resolución que establece una gratificación anual de $500 netos para los funcionarios de la Procuraduría de la Administración fue publicada casi 10 meses después de haber sido firmada, lo que deja sin aclarar qué ocurrió con el pago correspondiente a noviembre de 2025.

Este beneficio significa que la Procuraduría deberá asumir las deducciones correspondientes para garantizar que cada servidor reciba la totalidad del monto establecido.

Para acceder a la gratificación, los trabajadores deberán haber ingresado a la institución a más tardar el 30 de septiembre del año correspondiente, señala la resolución.

El pago alcanzará a funcionarios permanentes, eventuales e interinos. También incluye a quienes estén amparados por licencia de gravidez, licencia por riesgo profesional o licencia para representar a la institución o al Estado fuera del país.

Quedarán excluidos los servidores que no estén activos en la fecha del desembolso por encontrarse con licencia sin sueldo, haber renunciado, haber sido destituidos o porque su nombramiento haya quedado sin efecto. La medida tampoco incluye a quienes estén separados del cargo por orden de alguna autoridad.

La resolución condiciona la gratificación a la disponibilidad presupuestaria aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que la Procuraduría deberá gestionar los recursos necesarios y podrá evaluar periódicamente su situación económica para modificar el monto.

Hasta mayo de 2026, la Procuraduría cuenta con 301 funcionarios. Así las cosas, si todos cumplieran los requisitos, el pago de $500 representaría al menos $150,500.

La Procuraduría justificó la medida como un reconocimiento a la dedicación exclusiva e ininterrumpida de sus servidores. También citó como antecedente el Acuerdo 399 del 20 de julio de 2023, mediante el cual el pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizó un bono navideño anual para los funcionarios judiciales.