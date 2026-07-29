Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Panamá alcanza la final en clavados con Zoe Rainey

La atleta hizo los puntos necesarios para entrar en la final y optar por una medalla para la delegación panameña.

Panamá/Zoe Rainey aseguró un nuevo cupo para las finales de los deportes acuáticos, en la disciplina de clavados, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La atleta panameña avanzó a la final del trampolín de 3 metros tras finalizar en la séptima posición de la ronda preliminar con una puntuación de 174.35.

Zyanya Parra, de México, fue la primera clasificada con un registro de 301.65 puntos. Le siguieron la colombiana Daniela Zapata (280.50 pts.) y la cubana Prisis Ruiz (279.50 pts.) que culminaron la fase clasificatoria en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La disputa por las medallas se realizará el domingo 2 de agosto, a partir de las 10:40 a. m.

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Concepto

La prueba de trampolín de 3 metros es una de las modalidades de los clavados, disciplina que forma parte de los deportes acuáticos. En ella, los atletas realizan una serie de saltos desde un trampolín flexible ubicado a tres metros sobre la superficie del agua, ejecutando giros, mortales y tirabuzones antes de entrar al agua con la menor salpicadura posible.

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¿Cómo se desarrolla la competencia?

En la prueba individual:

Cada clavadista presenta una lista de clavados previamente establecida según el reglamento.

previamente establecida según el reglamento. Los saltos pertenecen a distintos grupos técnicos (hacia adelante, atrás, inverso, adentro y con tirabuzón, entre otros).

Un panel de jueces califica aspectos como:

la aproximación,

el impulso,

la altura alcanzada,

la ejecución en el aire,

y la entrada al agua.

La puntuación de cada clavado también se multiplica por su grado de dificultad, por lo que un salto más complejo puede otorgar más puntos si se ejecuta correctamente.

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¿Cómo se "apunta" o se obtiene la puntuación?

La puntuación se consigue clavado por clavado: