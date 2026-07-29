EN VIVO Jamaica 0-0 Panamá| Premundial Sub-20 Concacaf: primer tiempo

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Selección Sub-20 de Panamá / FPF

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá afronta este miércoles 29 de julio un partido decisivo en sus aspiraciones dentro del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026. El conjunto nacional se mide ante su similar de Jamaica en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.

Panorama y obligación canalera

  • Obligación de sumar: Tras tropezar en el debut del Grupo C con una derrota por 3-0 ante Canadá, la escuadra dirigida por Mike Stump llega sin margen de error. Un triunfo ante los caribeños es clave para mantenerse en la pelea por los cupos a la siguiente fase y el boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.
  • Baja sensible: Panamá no podrá contar con su capitán Oliver Campos, quien fue expulsado en el cierre de la primera parte del duelo ante los canadienses tras recibir una doble tarjeta amarilla.
  • Buscar la contundencia: En el estreno frente a Canadá, la Sele tuvo pasajes con llegadas de peligro —destacando aproximaciones del atacante Raheen Cuello—, pero faltó contundencia ofensiva y control del esférico (37% de posesión). El cuerpo técnico ha hecho énfasis en afinar la puntería y reajustar la zaga defensiva.

Jamaica llega con vida

  • Debut victorioso: Los Reggae Boyz debutaron con el pie derecho al superar 2-1 a Honduras, colocándose en la cima del grupo junto a Canadá con 3 puntos.
  • Tranquilidad en la tabla: Un resultado positivo mantendría a Jamaica firme hacia la fase eliminatoria.

Puntos clave

Panamá: La incorporación e ingreso en el mediocampo de Ernesto Gómez cobra relevancia para intentar generar mayor volumen de juego ofensivo y asistir a Raheen Cuello, quien fue el atacante más incisivo en la jornada inaugural.

Jamaica: La principal fortaleza de los caribeños radica en la velocidad por las bandas con Jahmarie Nolan y Raequan Campbell, piezas determinantes en el frente de ataque.

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