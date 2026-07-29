EN VIVO Jamaica 0-0 Panamá| Premundial Sub-20 Concacaf: primer tiempo

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá afronta este miércoles 29 de julio un partido decisivo en sus aspiraciones dentro del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026. El conjunto nacional se mide ante su similar de Jamaica en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.

Panorama y obligación canalera

Obligación de sumar: Tras tropezar en el debut del Grupo C con una derrota por 3-0 ante Canadá , la escuadra dirigida por Mike Stump llega sin margen de error. Un triunfo ante los caribeños es clave para mantenerse en la pelea por los cupos a la siguiente fase y el boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

Tras tropezar en el debut del Grupo C con una derrota por , la escuadra dirigida por llega sin margen de error. Un triunfo ante los caribeños es clave para mantenerse en la pelea por los cupos a la siguiente fase y el boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027. Baja sensible: Panamá no podrá contar con su capitán Oliver Campos , quien fue expulsado en el cierre de la primera parte del duelo ante los canadienses tras recibir una doble tarjeta amarilla.

Panamá no podrá contar con su capitán , quien fue expulsado en el cierre de la primera parte del duelo ante los canadienses tras recibir una doble tarjeta amarilla. Buscar la contundencia: En el estreno frente a Canadá, la Sele tuvo pasajes con llegadas de peligro —destacando aproximaciones del atacante Raheen Cuello—, pero faltó contundencia ofensiva y control del esférico (37% de posesión). El cuerpo técnico ha hecho énfasis en afinar la puntería y reajustar la zaga defensiva.

Jamaica llega con vida

Debut victorioso: Los Reggae Boyz debutaron con el pie derecho al superar 2-1 a Honduras , colocándose en la cima del grupo junto a Canadá con 3 puntos.

Los Reggae Boyz debutaron con el pie derecho al superar , colocándose en la cima del grupo junto a Canadá con 3 puntos. Tranquilidad en la tabla: Un resultado positivo mantendría a Jamaica firme hacia la fase eliminatoria.

Puntos clave

Panamá: La incorporación e ingreso en el mediocampo de Ernesto Gómez cobra relevancia para intentar generar mayor volumen de juego ofensivo y asistir a Raheen Cuello, quien fue el atacante más incisivo en la jornada inaugural.

Jamaica: La principal fortaleza de los caribeños radica en la velocidad por las bandas con Jahmarie Nolan y Raequan Campbell, piezas determinantes en el frente de ataque.