Gobierno lanza 10 mil becas para formación en inteligencia artificial y tecnología

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la plataforma Panamá Conecta, donde se encuentra disponible el proceso de registro para acceder a los cursos.

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional anunció la apertura de 10 mil becas del programa Talent Up Panamá, una iniciativa que busca fortalecer las competencias digitales de los panameños mediante capacitaciones en áreas de alta demanda laboral.

De acuerdo con la información divulgada por la Presidencia de la República, las becas estarán dirigidas a la formación en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y otras disciplinas tecnológicas, con el propósito de ampliar las oportunidades de empleo y responder a las necesidades del mercado laboral.

🔗Puedes leer: Panamá proyecta formar talento en IA y semiconductores con apoyo de universidades de EEUU

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la plataforma Panamá Conecta, donde se encuentra disponible el proceso de registro para acceder a los cursos.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para impulsar el desarrollo del talento humano y promover la preparación de más ciudadanos en competencias digitales, consideradas clave para los empleos del presente y del futuro.