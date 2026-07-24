Panamá proyecta formar talento en IA y semiconductores con apoyo de universidades de EEUU

La estrategia, que será presentada el próximo 30 de julio, contempla becas, alianzas con universidades estadounidenses, la creación de un centro especializado y el desarrollo de talento para integrar al país en una industria valorada en cientos de miles de millones de dólares.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá busca posicionarse en una de las industrias de mayor crecimiento a nivel mundial. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) presentará el próximo 30 de julio su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica, una iniciativa que pretende preparar al país para competir en sectores tecnológicos de alto valor agregado.

Juan José Pimento, director de Tecnologías Críticas y Emergentes de Senacyt, explicó que la propuesta va más allá de incorporar nuevas herramientas tecnológicas y apunta a transformar la matriz económica del país mediante la formación de talento, el desarrollo de infraestructura especializada y la atracción de inversiones.

Pimento señaló que la industria mundial de los semiconductores mueve actualmente cerca de 675 mil millones de dólares y las proyecciones indican que su valor podría duplicarse durante la próxima década. Aunque muchas personas desconocen el término, explicó que los semiconductores y la microelectrónica están presentes en dispositivos de uso cotidiano, como teléfonos celulares, computadoras, equipos médicos, automóviles y sistemas de telecomunicaciones.

La estrategia panameña busca insertar al país en distintas etapas de esa cadena de valor, incluyendo el diseño de semiconductores, el desarrollo de tarjetas electrónicas, así como los procesos de ensamblaje, pruebas y empaquetado de estos componentes. Uno de los pilares de la estrategia será el fortalecimiento del recurso humano.

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Convocatoria de becas

Según Senacyt, el Gobierno destinó 105 millones de dólares para impulsar esta iniciativa, una parte importante dirigida a programas de formación, becas y capacitación de profesionales. En ese sentido, la entidad mantiene alianzas con el estado de Arizona, considerado uno de los principales centros de desarrollo de la industria de semiconductores en Estados Unidos.

Como parte de esa cooperación, la próxima semana visitarán Panamá representantes de Arizona State University, Northern Arizona University y la University of Arizona, instituciones que colaborarán en programas académicos y de investigación.

Además, Senacyt anunció que próximamente abrirá nuevas convocatorias de becas para estudios de maestría y doctorado, aunque destacó que el país también requiere técnicos, ingenieros y especialistas en distintas áreas vinculadas con esta industria.

Un centro para desarrollar tecnología

La estrategia también contempla el fortalecimiento del Centro de Tecnologías Avanzadas de Semiconductores (CETAS), que operará en el campus de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), aunque estará abierto a estudiantes e investigadores de todas las universidades del país.

El proyecto incluye la construcción de un edificio con laboratorios especializados y un cuarto limpio, indispensable para el desarrollo y fabricación de componentes electrónicos de alta precisión.

Pimento destacó que iniciativas como un reciente hackatón nacional permitieron reunir a estudiantes de distintas universidades para resolver problemas reales planteados por empresas internacionales, experiencia que ya ha despertado el interés de compañías extranjeras en desarrollar operaciones en Panamá.

Además de la estrategia de semiconductores, Senacyt presentará la hoja de ruta nacional para el desarrollo de la inteligencia artificial. De acuerdo con Pimento, esta estrategia será transversal y buscará impulsar la transformación digital de sectores como la educación, la salud, la logística, la industria y los servicios públicos.