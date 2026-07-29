Padres denuncian presunto maltrato psicológico contra estudiantes de cuarto grado en Arraiján

Los acudientes aseguran que la docente fue separada temporalmente y luego reintegrada sin que se les explicaran las razones. La Defensoría del Pueblo gestionará un acercamiento con el Ministerio de Educación.

Arraiján, Panamá Oeste/Padres de estudiantes de cuarto grado del Centro Educativo de Formación Integral Nuevo Emperador, en Arraiján, Panamá Oeste, acudieron este miércoles a la Defensoría del Pueblo para denunciar presuntos malos tratos de una docente y solicitar una investigación sobre las afectaciones psicológicas que, aseguran, están presentando sus hijos.

Según los acudientes, varios niños han recibido atención de psicólogos y especialistas por síntomas de estrés, ansiedad y depresión. Sostienen que los diagnósticos identifican situaciones ocurridas dentro del salón de clases entre los posibles detonantes.

Los padres explicaron que la docente fue separada temporalmente del cargo durante varios días, pero esta semana regresó al aula. Aseguran que ni la dirección del plantel ni el Ministerio de Educación (Meduca) les han informado las razones de ambas decisiones.

Gustavo Guevara, acudiente de un estudiante de cuarto grado B, manifestó que las familias han intentado conversar con el director y el subdirector para buscar una solución, pero no han recibido respuestas. “Hay un trato que es demasiado brusco. Le habla a los niños, que los tiene traumatizados”, denunció Guevara.

Relató que los estudiantes lloraron al conocer que la docente regresaría al salón. “Nuestros hijos lloran, en realidad, porque ellos, al llegar al salón de clases, sienten una depresión que los está perjudicando psicológicamente”.

Otra madre, Melani Otero, aseguró que algunos estudiantes ya no desean asistir a clases y sienten temor de que sus padres presenten reclamos ante la escuela. También sostuvo que los niños se sienten desprotegidos y que la situación ha afectado su tranquilidad dentro del aula.

“Mi hijo me dice: ‘Mamá, no reclame; mamá, no le diga nada a la maestra’, del temor de que la maestra lo exponga delante de sus compañeros”, relató.

Los acudientes también cuestionaron que la docente fuera retirada y reincorporada sin una comunicación formal. Víctor Ortega explicó que el pasado 20 de julio fueron informados de la separación, después de que se cancelara una reunión que había sido convocada por la propia educadora.

“¿Cómo es que la separan y ahora la integran? No sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando. La dirección no da una respuesta positiva; no sabemos nada de Meduca”, expresó Ortega.

Los padres aseguran que han intentado reunirse en tres ocasiones con la dirección del centro educativo. También indicaron que se les había anunciado una evaluación psicológica general para los estudiantes, pero que hasta el momento no se ha concretado.

Tras acudir a la Defensoría del Pueblo, los acudientes deberán presentar una nota firmada y llevarla a la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste. Cornelia Arcia señaló que se les informó que, si no reciben una respuesta en un mes, podrán regresar a la institución para continuar el trámite.

“¿Cómo mandamos a nuestros hijos al salón con todos esos temores que tienen tanto ellos como nosotros como padres?”, cuestionó Arcia.

La Defensoría del Pueblo informó que realizará un acercamiento con el Ministerio de Educación y espera autorización para acompañar a las familias en una reunión que se efectuaría próximamente en el centro educativo.

Se intentó obtener la versión de la dirección del plantel y del Ministerio de Educación en Panamá Oeste. Sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

Con información de Yiniva Caballero.