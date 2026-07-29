Bocas del Toro| Instituto de Seguro Agropecuario realiza inspección a fincas para evaluar los daños por lluvia

El ISA informó que los afectados son ocho productores de plátano y seis ganaderos.

Bocas del Toro/El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) inspeccionó las fincas de ocho productores de plátano y seis ganaderos. La cifra podría variar después de las últimas evaluaciones en campo.

Las inundaciones, el exceso de lluvias y los fuertes vientos registrados durante julio comenzaron a reflejarse en las fincas de Bocas del Toro, donde 14 productores asegurados reportaron daños en cultivos de plátano y en la actividad ganadera.

El ISA informó que los afectados son ocho productores de plátano y seis ganaderos. Las pérdidas preliminares rondan los $14,000 entre los productores asegurados.

En las fincas plataneras se contabilizan cerca de ocho hectáreas afectadas. En el sector ganadero, las inundaciones y el atascamiento de animales provocaron la muerte de reses, según las evaluaciones iniciales.

Edmundo Caballero, gerente regional del ISA, explicó que las lluvias persistentes también dificultan las labores necesarias para proteger los cultivos.

Recordemos que el exceso de lluvia en la provincia se ha presentado en el último mes. Esto complica todo el tema de aplicaciones para el control de enfermedades, como lo son hongos y bacterias, y afecta también a la producción, en este caso, de todos los productores que tenemos asegurados”.

Las inspecciones se desarrollan en fincas ubicadas en Changuinola, el distrito de Chiriquí Grande y sectores próximos a la frontera con Costa Rica. Sin embargo, el monto definitivo de las pérdidas solo podrá establecerse cuando disminuya el nivel del agua y los técnicos comprueben el estado de cada parcela.

La próxima semana estaremos haciendo la última visita para hacer la última cuantía de lo que es el daño a estos productores, porque recordemos que el inicio de esto muestra lo que son las áreas afectadas, como es inundación, pero después que pasan las inundaciones vemos el daño real en cada una de las parcelas”.

Los informes correspondientes a la actividad ganadera ya fueron remitidos a la sede central del ISA. En el caso de los cultivos de plátano, las visitas continuarán durante esta semana y la próxima.

Una vez concluidas las inspecciones, los expedientes serán enviados al Comité Nacional de Ajuste, instancia encargada de determinar las indemnizaciones que recibirán los productores asegurados.

Con información de Luis Alberto Palacios.