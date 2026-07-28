Comunidades de Bocas del Toro cumplen seis días sin agua tras daños en acueducto

La gobernadora de Bocas del Toro, Marcela Madrid, informó que las autoridades realizaron una evaluación junto con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y el Ministerio de Salud.

Bocas del Toro/Hace aproximadamente seis días, las comunidades de Valle Risco, Oriente de Risco, Soledad de Risco y Punta Peña permanecen sin suministro de agua, luego de que la crecida del río Risco, provocada por las intensas lluvias, afectara el acueducto rural que abastece a estos sectores de Bocas del Toro.

La emergencia no se limita a la falta de agua. El desbordamiento también arrastró cultivos que servían de alimento a las familias y dificultó el acceso de residentes que mantienen sus fincas al otro lado del río.

Ignacio Beker, uno de los afectados, relató que los niños se encuentran entre los más perjudicados por la situación.

“Ha dejado especialmente sin agua y los niños han estado aguantando hambre y, aparte de esto también, pues el río arrastró las verduras que nosotros siempre utilizamos para comer”, dijo.

Beker explicó que varias familias dependen de las fincas ubicadas al otro lado del río y ahora enfrentan dificultades para desplazarse hacia sus hogares y la escuela.

Distribuyen agua embotellada

La gobernadora de Bocas del Toro, Marcela Madrid, explicó que las autoridades realizaron una evaluación junto con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y el Ministerio de Salud.

Hemos hecho una evaluación con Conades, que es el garante de todo lo que son los acueductos rurales en la provincia de Bocas del Toro, acompañado del Minsa. Hemos notado que en la comunidad de Soledad de Risco hay un acueducto que fue afectado producto de la creciente del río, ya está siendo atendido; sin embargo, esa parte de la comunidad se encuentra sin agua”.

Mientras se rehabilita el sistema, las autoridades han distribuido agua embotellada entre los residentes. También solicitaron apoyo a las comunidades cercanas para abastecer temporalmente a las familias afectadas.

“En su momento, nosotros los proveímos a ellos de agua, agua embotellada para que puedan continuar. De igual manera, también le hemos pedido a la comunidad que está adyacente que pueda surtirlos de agua a ellos”, manifestó.

Las autoridades coordinan acciones con Conades para reparar el acueducto y restablecer el servicio. Sin embargo, no se precisó cuánto tiempo tomarán los trabajos ni cuándo volverá el suministro de agua a todas las comunidades.

Con información de Luis Alberto Palacios.