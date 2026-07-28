Chiriquí | Tres investigaciones abiertas por casos panameños que viajaron a la guerra entre Rusia y Ucrania

Chiriquí/Al menos tres investigaciones mantiene abiertas el Ministerio Público en la provincia de Chiriquí, tras denuncias presentadas por familiares de panameños que viajaron a Rusia y Ucrania, en medio de crecientes señalamientos sobre jóvenes presuntamente atraídos mediante ofertas económicas y contratos suscritos en idiomas que no comprenden.

Familiares solicitaron la intervención urgente de la Cancillería y del Gobierno Nacional para detener el traslado de más jóvenes hacia la zona de conflicto. Más de media docena de los casos reportados proceden de los distritos chiricanos de Gualaca, David, Alanje y Bugaba.

Albin Mendoza, familiar de uno de los panameños que viajó a Rusia, advirtió que las propuestas económicas se presentan como una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y sus familias.

“Los jóvenes están buscando alternativas, cómo ayudar a sus padres, a sus familias, cómo emprender, y les aparecen estas oportunidades de la nada, que te ofrezco 5,000; 10,000 y 15,000 de bonificación”.

Mendoza también alertó sobre los riesgos de aceptar boletos aéreos y firmar documentos cuyo contenido no pueden comprender.

Nadie te va a pagar un tiquete gratis para ir a un país donde tú firmas un contrato que no está en tu idioma y aceptando estas condiciones, y luego quieres desertar. Esto no es un videojuego. Yo le digo a todos los jóvenes panameños que hablen con sus padres, sus familiares cercanos, tíos, hermanos, y que conversen, que una guerra no es cualquier cosa”.

Allen Miranda aseguró que su hijo, de 21 años, se encuentra en la zona de conflicto y sostuvo que fue atraído mediante promesas económicas.

Mi hijo tiene 21 años y él es un peladito que no sabe nada y se lo están llevando para ser engañado, que le van a dar tantos miles y cuando están allá les vienen con otras cosas. Entonces no se pueden venir porque firman un contrato”.

Miranda pidió a las autoridades adoptar controles para evitar que más jóvenes viajen con destino al conflicto.

“Que pongan mano fuerte contra eso y que nieguen los pasaportes de esos muchachos, que los echen para atrás. Los chiquillos, cuando vienen de esa guerra, vienen en caja. Un pelado nuevecito que tiene toda la vida por delante para trabajar, para seguir estudiando y todo eso”.

Según la información recabada, los panameños habrían firmado contratos con empresas o intermediarios que facilitan su traslado hacia Rusia o Ucrania. Las investigaciones buscan determinar las circunstancias en las que fueron contactados y si existe una red dedicada a gestionar estos viajes.

Con información de Demetrio Ábrego.