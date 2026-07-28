Fiesta privada sin permisos en Chitré termina con dos policías lesionados y varios aprehendidos

La actividad, realizada en la barriada Soberanía, presuntamente no contaba con los permisos municipales y ocupaba parte de la vía pública. Durante el operativo, algunos asistentes lanzaron piedras y botellas contra las unidades policiales.

Chitré, Herrera/Una fiesta privada realizada la noche del pasado sábado en la barriada Soberanía, en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, terminó con dos agentes de la Policía Nacional lesionados y varias personas aprehendidas, luego de que las autoridades intervinieran en el evento por presuntas irregularidades.

De acuerdo con la Policía Nacional, las unidades acudieron al lugar tras detectar una actividad que, presuntamente, no contaba con los permisos correspondientes emitidos por el municipio y que, además, ocupaba parte de la vía principal.

Según explicaron autoridades de la entidad, inicialmente se solicitó a los organizadores que finalizaran la actividad. Posteriormente, se coordinó la presencia de la jueza de paz del sector, quien también notificó a los responsables sobre la necesidad de suspender el evento.

Sin embargo, durante la intervención, algunos asistentes reaccionaron de forma agresiva y lanzaron piedras y botellas contra las agentes policiales, lo que provocó lesiones a dos agentes: uno sufrió una herida en una mano y otro resultó lesionado en la ceja.

Ante la situación, la Policía Nacional desplegó agentes de apoyo con equipo antidisturbios para controlar el incidente y desalojar la actividad.

Las personas aprehendidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes. El hecho ha generado amplia atención en redes sociales, donde circularon videos de la intervención policial ocurrida en este sector de Chitré.

Con información de Eduardo Javier Vega