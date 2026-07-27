Colón| Inician rehabilitación del puente sobre el río Guanche tras detectarse una fisura

Las labores tendrán una duración estimada de 30 días, siempre que las condiciones climáticas permitan mantener el cronograma.

Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició este lunes los trabajos de rehabilitación del puente sobre el río Guanche, en el distrito de Portobelo, provincia de Colón, luego de que una evaluación detectara una fisura en una de las columnas que sostienen la estructura.

Las labores tendrán una duración estimada de 30 días, siempre que las condiciones climáticas permitan mantener el cronograma. Durante ese periodo permanecerá cerrado el carril izquierdo en dirección hacia la Costa Arriba de Colón.

Personal del MOP, de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y de la empresa encargada de la obra se trasladó al lugar para iniciar la intervención y organizar la circulación vehicular.

Elvín Ábrego, director regional del MOP, explicó que los estudios identificaron deterioro en los componentes que soportan el peso del puente.

“Ya se ha hecho un estudio con el personal de estudio y diseño, donde se arrojó que lo que está presentando el deterioro son las estructuras, las columnas, que son las que cargan lo que son las vigas y las losas, que cargan todo el peso del puente”, detalló Ábrego.

El punto principal de la intervención será la columna que presenta la fisura. Los trabajos se desarrollarán en coordinación con la ATTT para delimitar el área y mantener la señalización correspondiente.

Sí, correcto, también coordinando con la ATTT para que señale y delimite lo que es la entrada, carril izquierdo entrando hacia la costa arriba, para que tenga la señalización en el punto”, manifestó el funcionario.

El MOP solicitó a los conductores, transportistas y residentes atender las indicaciones de las autoridades mientras se ejecutan las obras.

Con información de Néstor Delgado.