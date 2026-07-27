Defensa del empresario chino Liang Zhang pide a la CIDH frenar su posible extradición a China

La defensa alega que el caso ya fue investigado y archivado en Panamá y sostiene que Zhang no puede ser extraditado si existe un riesgo fundado de tortura o malos tratos en China.

Panamá/La defensa del empresario Kenneth Liang Zhang presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impedir que sea extraditado a la República Popular China, mientras se resuelve el proceso que enfrenta en Panamá.

La petición solicita que el Estado panameño proteja la vida, la integridad personal y el derecho de Zhang a un proceso con garantías. También pide suspender cualquier extradición, devolución o traslado, bajo el argumento de que podría ser sometido a tortura, malos tratos o un juicio sin garantías en China.

Zhang fue aprehendido el pasado 11 de julio en Calidonia, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. Un día después, el Tribunal Superior de Apelaciones declaró legal su aprehensión y ordenó su detención provisional durante 60 días, plazo otorgado para formalizar la solicitud de extradición. El empresario no aceptó el procedimiento simplificado, por lo que el trámite continuará por la vía ordinaria.

Las autoridades chinas investigan a Zhang por su presunta participación en la apropiación ilícita de activos empresariales entre 2020 y 2022. De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, el perjuicio económico atribuido al caso asciende a unos $294 millones.

El proceso en China contra el empresario surgió de una disputa comercial relacionada con las acciones del proyecto Panama Colón Container Port, en isla Margarita. No obstante, la defensa afirma que los mismos hechos fueron investigados por el Ministerio Público panameño y que el expediente fue archivado el 30 de diciembre de 2025, al considerar que correspondían a acuerdos privados de carácter civil y comercial.

De acuerdo con la petición ante la CIDH, el proceso iniciado por las autoridades chinas surgió de una disputa comercial entre Landbridge y otros socios por las acciones del Proyecto Portuario de Colón. Estos mismos hechos ya habían sido investigados en Panamá por el Ministerio Público, que archivó el caso el 30 de diciembre de 2025 al concluir que se trataba de acuerdos privados de carácter civil y comercial, y no de una conducta delictiva", se lee en el comunicado.

Con base en esa posición, los abogados invocaron el principio non bis in idem, que impide que una persona sea procesada dos veces por los mismos hechos. Hasta el momento, la CIDH no se ha pronunciado sobre la solicitud.

Como parte de sus argumentos, la defensa aportó informes de organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales sobre denuncias de tortura y malos tratos en centros de detención de China.

La petición también incluye el testimonio de Tingyun Han, identificada como excolaboradora de Zhang, quien asegura que fue detenida, torturada e intimidada para que formulara acusaciones contra el empresario. Estas afirmaciones forman parte de los alegatos presentados por la defensa y no han sido acreditadas mediante una decisión de la CIDH.

Guillermo Cochez, abogado de Zhang en Panamá, sostuvo que recurrieron al organismo internacional debido al riesgo que, según la defensa, enfrentaría su cliente si fuera trasladado a China.

“Recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la legislación panameña mantiene que la extradición es discrecional en estos casos, mientras que el derecho internacional establece claramente que la seguridad del Sr. Zhang estaría en riesgo si fuera enviado a China”, declaró Cochez. “La Comisión Interamericana debe actuar ahora para proteger los derechos humanos del Sr. Zhang”.

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Zhang permanece detenido en la sede de la Dirección de Investigación Judicial mientras continúa el procedimiento de extradición y se espera una decisión sobre las acciones promovidas por su defensa.