Empresario chino Liang Zhang comparece a audiencia de garantías con fines de extradición tras su captura en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Un día después de ser capturado por agentes de la Policía Nacional e Interpol Panamá en el corregimiento de Calidonia, el ciudadano chino Kenneth Liang Zhang fue conducido este domingo al sistema penal acusatorio de San Miguelito a una audiencia de garantías con fines de extradición, proceso que marcará el inicio del trámite para determinar si será entregado a las autoridades de la República Popular China.

Si el Juzgado de Garantías avala la solicitud de la Fiscalía de Asuntos Internacionales, el proceso continuará con la formalización de la entrega del empresario al país asiático, donde es requerido por la justicia.

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Zhang es investigado por las autoridades chinas por su presunta participación en un caso de apropiación indebida de activos empresariales ocurrido entre 2020 y 2022, que habría ocasionado un perjuicio económico estimado en 2,000 millones de yuanes, equivalentes a más de 275 millones de dólares.

De acuerdo con fuentes de Interpol, el ciudadano chino habría aprovechado el cargo directivo que ocupaba dentro de una sociedad de inversiones vinculada a proyectos portuarios internacionales para, presuntamente, falsificar documentación corporativa y firmas con el propósito de transferir ilegalmente el control accionario de la empresa a una sociedad bajo su dominio exclusivo.

Vinculado a proyectos en Colón

Más allá de la investigación que enfrenta en China, Liang Zhang es una figura conocida en el sector empresarial panameño por su participación en dos proyectos de gran envergadura desarrollados en la provincia de Colón.

El empresario figura como presidente y apoderado de Sinolam Smarter Energy LNG Power, Co., empresa que hasta 2018 operó bajo el nombre de Martano Inc. y que obtuvo un contrato para desarrollar una planta termoeléctrica de gas natural licuado en Puerto Pilón.

La iniciativa, sin embargo, no llegó a ejecutarse. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) canceló la licencia de construcción y operación de la planta, poniendo fin al proyecto.

Zhang también aparece como directivo de Landbridge Holding Inc. (LHI), una corporación registrada en Barbados que en su momento mantuvo el control de Panama Colon Container Port (PCCP), la sociedad que obtuvo la concesión —posteriormente rescindida por incumplimiento— para desarrollar un puerto y una terminal de contenedores en Isla Margarita, Colón.

Litigios en Panamá y Estados Unidos

El nombre del empresario también figura en diversos procesos judiciales relacionados con esos proyectos.

En Panamá, aparece vinculado a litigios derivados de la disputa por el control accionario de Panama Colon Container Port, mientras que en Estados Unidos Sinolam presentó una demanda civil contra la estadounidense AES Corporation, a la que acusa de haber conspirado para quitarle el desarrollo del proyecto de gas natural licuado en Colón.

Mientras avanza el proceso de extradición solicitado por China, las autoridades panameñas deberán resolver si se cumplen los requisitos legales para autorizar la entrega de Zhang, quien permanece requerido por un presunto fraude corporativo que, según la investigación, supera los 275 millones de dólares.

Con información de Luis Mendoza.

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