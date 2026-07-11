Capturan en Panamá a ciudadano chino requerido por presunto fraude millonario

Ciudad de Panamá, Panamá/Un ciudadano de nacionalidad china, requerido por las autoridades de la República Popular China mediante una notificación roja de Interpol con fines de extradición, fue aprehendido en el corregimiento de Calidonia durante un operativo realizado por la Policía Nacional y la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá.

Según la Policía Nacional, el extranjero es investigado por su presunta participación en un caso de apropiación indebida de activos empresariales ocurrido entre 2020 y 2022, que habría ocasionado un perjuicio económico estimado en 2,000 millones de yuanes, equivalentes a más de 275 millones de dólares.

Puede leer: Persona en condición de calle incendia el subcentro de salud de Don Bosco, según el Minsa

La captura se realizó como parte de los mecanismos de cooperación policial internacional para combatir la delincuencia transnacional y atender requerimientos emitidos por otros países a través de Interpol.

La institución indicó que el ciudadano era requerido por las autoridades judiciales chinas con fines de extradición y quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar el proceso correspondiente.

La Policía Nacional destacó que esta aprehensión forma parte de las acciones de cooperación internacional orientadas a la localización y captura de personas requeridas por la justicia en otros países.