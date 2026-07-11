Persona en condición de calle incendia el subcentro de Salud de Don Bosco, según el Minsa

Las llamas ocasionaron daños estructurales y afectaciones en el cielo raso del edificio.

San Miguelito/Un incendio registrado la madrugada de este sábado provocó daños en el subcentro de Salud de Don Bosco, una instalación que actualmente se encuentra en proceso de remodelación para ser elevada a la categoría de centro de salud.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), el hecho habría sido provocado por una persona en condición de calle, quien además sustrajo parte del cableado eléctrico del inmueble.

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Las llamas ocasionaron daños estructurales y afectaciones en el cielo raso del edificio, mientras que el incendio fue controlado por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El Minsa lamentó lo ocurrido y advirtió que este tipo de acciones no solo perjudican la infraestructura pública, sino también los servicios que reciben los residentes de las comunidades.

La Región de Salud de San Miguelito informó que presentó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para que se determine la responsabilidad por los daños ocasionados.

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La institución también hizo un llamado a la comunidad a proteger las instalaciones de salud y denunciar cualquier acto de vandalismo que pueda poner en riesgo la atención de la población.