Cepanim| Herederos de beneficiarios fallecidos podrían recibir los certificados entre octubre y noviembre

La subsecretaria general del MEF, Ana Matilde Amado , explicó que la prioridad de la institución continúa siendo la entrega de los certificados a los beneficiarios vivos, quienes representan la mayoría de las personas registradas en la plataforma.

Panamá/La entrega de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) a los herederos de beneficiarios fallecidos comenzará entre octubre y noviembre de este año, una vez concluya una parte importante del proceso de atención a los trabajadores vivos inscritos en el programa.

La subsecretaria general del MEF, Ana Matilde Amado, explicó que la prioridad de la institución continúa siendo la entrega de los certificados a los beneficiarios vivos, quienes representan la mayoría de las personas registradas en la plataforma.

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De acuerdo con la funcionaria, de un universo de más de 420 mil potenciales beneficiarios, cerca de 300 mil completaron el proceso de registro, de los cuales alrededor de 210 mil corresponden a trabajadores vivos. El objetivo, indicó, es avanzar entre un 60 % y un 70 % en la atención de este grupo antes de iniciar la convocatoria de los herederos.

Iniciaremos con las citas para los herederos alrededor de octubre o noviembre, es decir, hacia finales de año. Es una consulta que veo con frecuencia en los comentarios cuando hacemos vocerías y jornadas de orientación. Les pedimos paciencia, pero la prioridad en este momento es la entrega a los beneficiarios vivos".

Hasta la fecha, el MEF informó que, entre el 15 de junio y el 3 de julio, ha entregado 55 mil certificados a 19 mil beneficiarios, por un monto total de 16.6 millones de dólares.

El anuncio se produce en medio de las quejas registradas durante las últimas semanas por beneficiarios que denunciaron largas filas y problemas de organización en los centros de entrega, especialmente en Megapolis. Ante estas críticas, el Ministerio atribuyó las aglomeraciones a personas que acudieron sin cita, reprogramaciones de beneficiarios que no asistieron en la primera semana y al ingreso de varios acompañantes por cada beneficiario.

La entidad reiteró el llamado a los ciudadanos a verificar previamente su cita en la plataforma oficial y acudir únicamente el día asignado para evitar retrasos en la atención.

Cabe señalar que los certificados pueden negociarse antes de su fecha de vencimiento; sin embargo, hacerlo implica un descuento sobre su valor, por lo que se recomienda a los beneficiarios evaluar esa opción antes de tomar una decisión.