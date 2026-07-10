Cepanim| En medio de quejas, MEF atribuye las filas a personas sin cita y acompañantes adicionales

El MEF detalló que entre el 15 de junio y el 3 de julio se han entregado 55,000 certificados correspondientes a 19,000 beneficiarios, por un monto total de 16.6 millones de dólares.

Panamá/La nueva jornada de entrega de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) volvió a generar inconformidad entre decenas de beneficiarios, quienes denunciaron largas filas, aglomeraciones y problemas de organización en el centro de distribución habilitado en la ciudad de Panamá.

Entre los afectados había adultos mayores, personas con movilidad reducida, usuarios de bastón y de silla de ruedas, quienes aseguraron haber esperado durante varias horas para recibir el beneficio.

Uno de los beneficiarios relató que llegó al lugar desde las 6:00 de la mañana, aunque su horario de atención era a las 8:00 a. m., y atribuyó el desorden a la organización en el acceso al recinto.

El revulú es acá en la entrada, la acumulación de gente en la fila. Cuando entré a la mesa que me tocaba, estaba solo, no había nadie", manifestó.

Durante la jornada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoció la alta afluencia de personas, aunque aseguró que el proceso fue agilizando conforme avanzó la mañana.

La subsecretaria general del MEF, Ana Matilde Amado, explicó que diariamente se están convocando cerca de 1,900 personas en la provincia de Panamá para acelerar la entrega de los certificados y avanzar con los beneficiarios vivos antes de iniciar el proceso para los herederos.

Según la funcionaria, las filas también obedecen a que muchas personas acuden sin haber sido convocadas, así como a reprogramaciones de citas correspondientes a la primera semana de pagos y al ingreso de varios acompañantes por cada beneficiario.

Nos hemos encontrado con personas que se apersonan a Megapolis sin estar convocadas. También hay beneficiarios que llegan con dos, tres o cuatro acompañantes, lo que incrementa la afluencia de personas", explicó.

El MEF detalló que entre el 15 de junio y el 3 de julio se han entregado 55,000 certificados correspondientes a 19,000 beneficiarios, por un monto total de 16.6 millones de dólares.

La funcionaria reiteró que los beneficiarios deben verificar previamente si cuentan con una cita asignada a través de la plataforma oficial y acudir únicamente el día programado. Asimismo, confirmó que la entrega a los herederos de beneficiarios fallecidos comenzará entre octubre y noviembre, una vez avance el proceso con los beneficiarios vivos.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.