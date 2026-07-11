Minsa llama a prevenir golpes de calor ante la prolongación de El Niño y el aumento de las temperaturas

Panamá/Hidratarse constantemente, evitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación y permanecer en lugares frescos son algunas de las recomendaciones que pide hacer el Ministerio de Salud (Minsa) ante la prolongación del fenómeno de El Niño y el aumento de las temperaturas previsto para el segundo semestre del año.

La directora nacional de Promoción de la Salud, Oris Iglesias, exhortó a la población a consumir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera y de colores claros y reconocer oportunamente los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso, confusión, debilidad o desmayos.

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Las recomendaciones se producen luego de que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informara que, entre julio y diciembre de 2026, se prevé un déficit de lluvias en gran parte del país, acompañado por un aumento de las temperaturas y de la sensación térmica debido a la extensión del fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el Imhpa, estas condiciones podrían aumentar el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente entre niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades al aire libre.

Las recomendaciones coinciden con el análisis de la Organización Panamericana de la Salud, que advierte que los efectos de El Niño sobre la salud dependerán del nivel de exposición de la población, las condiciones de vulnerabilidad y la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios.

El organismo considera necesario fortalecer la vigilancia epidemiológica, las acciones preventivas y la coordinación entre las instituciones para reducir el impacto del fenómeno climático.

Ante este escenario, el Minsa reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y recordó que no se debe esperar a sentir sed para consumir agua, ya que tanto la sed como el cansancio físico pueden ser señales de deshidratación.