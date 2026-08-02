Reportan 14 muertos en intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania

Desde que inició la guerra en 2022 se calcula que han muerto más de 400 mil personas entre militares y civiles de ambos bandos.

Ucrania atacó varias regiones de Rusia el domingo, matando al menos a nueve personas, y ataques rusos mataron al menos a cinco, según las autoridades de ambos países. Algunos de los bombardeos golpearon zonas a cientos de kilómetros de la línea del frente, afirmaron las autoridades.

Tanto Rusia como Ucrania han aumentado los ataques mutuos en los últimos meses, en un contexto de total estancamiento de las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto, iniciado en febrero de 2022.

Las bajas civiles en Ucrania se han disparado este año, a medida que Rusia ha aumentado el uso de misiles de largo alcance difíciles de interceptar, de acuerdo con información de la ONU. Kiev, por su parte, ha lanzado olas de ataques en represalia contra Rusia, incluyendo infraestructura energética y depósitos de combustibles, en un esfuerzo por presionar a Moscú para negociar el fin de su ofensiva.

Al menos cuatro personas murieron el domingo por un bombardeo ucraniano en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, incluida una niña de 13 años cerca de un parque infantil, dijo el gobernador encargado de la región, Alexander Shuvaev.

"La niña de 13 años fue gravemente herida. Los médicos que llegaron a la escena tomaron todas las medidas para salvarla, pero las heridas no eran compatibles con la vida", dijo.

Otro ataque con drones en la región de Sarátov (suroeste) mató a otros dos, informaron las autoridades regionales. La región de Sarátov, fronteriza con Kazajistán, se encuentra a unos 750 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Tres personas murieron en otro ataque con drones en un automóvil en la región rusa de Udmurtia, a más de 1.000 km de la línea del frente, indicó en Telegram la gobernadora regional en funciones, Olga Abramova. "Este acto es monstruoso por su absurdo. Estas personas no eran, en absoluto, un objetivo militar", afirmó.

En Ucrania, ataques rusos mataron a dos personas en la región oriental de Dnipró, y al menos una persona murió en la región de Zaporiyia y otra en la de Jersón, ambas al sur del país, de acuerdo con las autoridades locales.

Otro ataque ruso destruyó una terminal postal en la región norteña de Járkov, matando a un trabajador postal, dijo el operador de correo Nova Poshta.

El Ministerio de Defensa ruso anunció el domingo que había interceptado 635 drones lanzados contra más de una decena de regiones durante la noche. Tanto Moscú como Kiev niegan apuntar contra civiles.