Tras cancelar concesión, Panamá redefine el futuro del puerto Margarita

De acuerdo con lo explicado, el proyecto de Margarita avanza por una vía distinta y podría incluso concretarse antes de que finalice la licitación actual.

El presidente José Raúl Mulino, durante una breve comparecencia realizada este jueves, se refirió al tema de puerto Margarita, aclarando que la futura licitación se realizará de forma independiente al proceso en curso para la operación temporal de los puertos de Balboa, marcando una nueva etapa en la reorganización del sistema portuario del país.

Tras más de un mes de la toma temporal del puerto de Balboa, las autoridades confirmaron que la licitación en curso, con un periodo estimado de 18 meses, no incluye a Margarita, considerado un punto estratégico por su ubicación frente al canal de Panamá.

Margarita: un proceso aparte y con prioridad

De acuerdo con lo explicado, el proyecto de Margarita avanza por una vía distinta y podría incluso concretarse antes de que finalice la licitación actual.

Las autoridades precisaron que, contrario a versiones previas, no se trató de una expropiación, sino de la cancelación de la concesión por parte de la Autoridad Marítima, debido a incumplimientos reiterados y graves por parte de la empresa operadora.

Entre las irregularidades señaladas figuran:

Morosidad en pagos

Falta de fianzas

Otros incumplimientos contractuales

Además, se mencionó que las tierras vinculadas al proyecto tuvieron un historial de traspasos “de manera poco transparente”, lo que complicó el desarrollo del puerto.

El puerto Margarita es considerado el último espacio disponible frente al canal de Panamá, lo que lo convierte en una pieza estratégica para el futuro logístico del país.

Las autoridades adelantaron que la nueva concesión buscará desarrollar:

Operación portuaria moderna

Patios de contenedores de gran capacidad

Infraestructura capaz de responder al crecimiento sostenido del comercio marítimo

“El volumen de contenedores que maneja Panamá sigue en aumento, y este proyecto será clave para atender esa demanda”, indicaron.

Panamá refuerza su posición logística

La decisión de licitar Margarita por separado apunta a optimizar los tiempos y condiciones del proceso, al tiempo que refuerza la estrategia del país para consolidarse como un hub logístico regional.

Con el desarrollo de este nuevo puerto, Panamá busca no solo aumentar su capacidad operativa, sino también fortalecer su competitividad en el comercio internacional, aprovechando su posición privilegiada en torno al Canal.