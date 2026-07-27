Antai sanciona a 11 funcionarios de la Unachi; 10 casos están relacionados con supuesto nepotismo

La Unachi informó que, hasta el momento, no ha recibido las resoluciones. Una fuente de la institución indicó que, una vez sean notificadas, se procederá conforme a lo establecido en la normativa vigente.

David, Chiriquí/La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) anunció este lunes sanciones contra 11 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), 10 de ellos por presuntamente incurrir en prácticas de nepotismo.

De acuerdo con la entidad, estos funcionarios laboraban en la misma unidad ejecutora junto con familiares. A otra servidora pública se le aplicó una sanción equivalente al 30% de su salario mensual por el uso inadecuado de su tiempo de trabajo.

Las sanciones serán remitidas mediante resoluciones a la universidad para los trámites correspondientes.

La Unachi informó que, hasta el momento, no ha recibido las resoluciones. Una fuente de la institución indicó que, una vez sean notificadas, se procederá conforme a lo establecido en la normativa vigente.

La universidad también manifestó su disposición a continuar colaborando para esclarecer otros procedimientos administrativos que mantiene la Antai dentro de esa casa de estudios superiores.

Con información de Demetrio Ábrego.