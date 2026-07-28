Deudas por uso de corredores superan los $5 millones; intensifican operativos contra morosos

De acuerdo con la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), alrededor de 80 mil usuarios mantienen deudas superiores a $50, mientras que otro grupo de conductores transita sin el dispositivo Panapass, acumulando también millonarias cuentas pendientes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las deudas acumuladas por el uso de los corredores Norte y Sur superan el millón de dólares, según informó la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que mantiene operativos junto con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito para identificar a conductores morosos y vehículos que circulan sin el sistema Panapass.

Eric Zambrano, gerente de Cobros de ENA, explicó que aproximadamente 80 mil usuarios registran deudas superiores a $50, lo que representa cerca de $5 millones. A este monto se suma otro grupo de conductores que transita por los corredores sin el dispositivo Panapass, cuyas obligaciones también sobrepasan los $5 millones.

Indicó que este último grupo es uno de los principales objetivos de los operativos, debido a que circular por los corredores sin Panapass constituye una infracción. En estos casos, los conductores son reportados a las autoridades de tránsito y pueden recibir una multa de $10 por cada caseta de peaje atravesada.

Zambrano señaló que ENA mantiene un convenio de intercambio de información con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), lo que permite identificar a los propietarios de los vehículos y gestionar el cobro de las deudas acumuladas. Asimismo, recordó que los conductores con saldos pendientes o multas relacionadas con Panapass podrían enfrentar restricciones al momento de realizar trámites ante la ATTT, hasta regularizar su situación.

Como parte de las acciones para reducir la morosidad, ENA recomendó a los usuarios acercarse a sus centros de atención, ubicados en Atlapa y otros puntos autorizados, para instalar el dispositivo Panapass o ponerse al día con sus pagos.

Durante uno de los operativos efectuados en la caseta de Atlapa, en el Corredor Sur, las autoridades retuvieron varios vehículos por distintas irregularidades. Entre los casos detectados figuró el de un taxista que circulaba con pasajeros, sin Panapass y sin licencia de conducir, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades.

Con información de Nicanor Alvarado