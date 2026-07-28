Acodeco recibe decenas de quejas por incumplir descuentos a jubilados; tasas de interés encabezan los reclamos

Los reclamos relacionados con las tasas de interés encabezan la lista, con 82 casos.

Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió durante el primer semestre de 2026 un total de 253 quejas por presuntas infracciones a la Ley 6 de 1987, que establece descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Los reclamos relacionados con las tasas de interés encabezan la lista, con 82 casos, equivalentes al 32.4% del total. El director de la Acodeco, Ramón Abadi, explicó que parte de las quejas se debe a que algunas entidades bancarias no aplican automáticamente el descuento de un punto porcentual en la tasa de los préstamos hipotecarios para vivienda de uso propio.

El beneficio debe aplicarse cuando las mujeres sean mayores de 55 años y los hombres mayores de 60, siempre que el préstamo no esté sujeto a una tasa preferencial.

En el momento que usted agarra su préstamo bancario, tiene 1% de descuento en la tasa de interés, esto en el momento que llega a la edad de la tercera edad, es decir, mujer mayor de 55 años, hombre mayor de 60. Pero eso debe ser automáticamente puesto por el banco, de manera que usted no se vea perjudicado”.

Abadi señaló que algunos consumidores descubren el incumplimiento después de transcurrido un periodo y deben presentar el reclamo para recuperar el dinero.

“Muchas veces sucede que pasa el tiempo y después, cuando se da cuenta el usuario, el consumidor viene y reclama, y se hace retroactivo este pago y se sanciona entonces a la entidad bancaria”.

Después de las tasas de interés aparecen 52 casos relacionados con el incumplimiento del descuento del 25% en restaurantes. También se han presentado reclamos contra hospitales y clínicas privadas.

Acodeco endurecerá acciones por incumplimiento

El director de la Acodeco advirtió que la institución endurecerá las acciones contra los establecimientos y entidades que incumplan la normativa.

Cuarenta años es suficiente para saber que la ley existe, es suficiente para saber que los jubilados necesitan también una mejora de esta ley. Basta de excusas”.

Abadi también planteó la necesidad de revisar la normativa para evitar que las promociones comerciales se utilicen como argumento para impedir que los beneficiarios reciban el descuento establecido por ley.

El que exista una oferta y el jubilado tenga que escoger entre la oferta y el descuento, es mejor si pudiera escoger el descuento sobre la misma oferta, de manera que tenga siempre este privilegio, porque muchas veces se da que en la zona gris de la ley las ofertas pareciera que nunca se terminan”.

La Acodeco pidió a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad presentar sus denuncias cuando no reciban los beneficios correspondientes. La entidad recomienda conservar la factura o el comprobante de la transacción como evidencia del incumplimiento.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.