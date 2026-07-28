Separar la distribución y la comercialización; la propuesta de Bancada Vamos para bajar los costos de la energía eléctrica

El diputado Augusto Palacios detalla que el anteproyecto de la Bancada Vamos busca modificar la Ley 6 de 1997 antes de las concesiones eléctricas en 2028 para eliminar el oligopolio en el mercado eléctrico de Panamá.

Ciudad de Panamá/El objetivo central de la propuesta que la Bancada Vamos presentará la próxima semana en la Asamblea Nacional es modificar las reglas del juego en el sector energético. Según explicó el diputado Augusto Palacios, la iniciativa busca reformar la Ley 6 de 1997 antes de que inicien los nuevos procesos de concesión en octubre de 2028. La meta es clara: evitar que las empresas distribuidoras sigan siendo a la vez las comercializadoras de la energía, una situación que el legislador identifica como ser "juez y parte".

Para lograr este cambio, el anteproyecto plantea la creación de un marco jurídico que permita el nacimiento de comercializadoras de electricidad independientes.

Nota relacionada: Bancada Vamos propone reformar el sistema eléctrico antes de renovar las concesiones en 2028

Palacios señaló que el propósito es abrir la oferta y romper el oligopolio actual, donde solo uno o dos actores controlan la venta. Puso como referencia a Colombia, país que cuenta con alrededor de 130 comercializadoras, lo que genera más competencia y oportunidades para que las empresas concesionadas en Panamá puedan comprar la energía directamente a quien la genera.

Bajar la tarifa y potenciar al 'gran cliente'

El fin último de esta modificación legislativa es bajar el costo de la electricidad en el país. Palacios enfatizó que reducir esta tarifa se traduce directamente en bajar el costo del día a día del panameño, lo que a su vez genera más empleos y oportunidades.

Dentro de este objetivo, la propuesta busca rescatar y aplicar efectivamente la figura del gran cliente. Esta figura permite que cualquier usuario que consuma más de 100 kilowatts mensuales en su demanda pueda hacer el trámite correspondiente para comprarle la electricidad directamente a la generadora.

El diputado Palacios destacó que aplicar este modelo significaría un ahorro en la factura de luz de prácticamente un tercio. Sin embargo, cuestionó que, a pesar de ser una ley vigente, solo instituciones como el Metro de Panamá están haciendo la debida diligencia para aprovechar este beneficio, preguntándose por qué el Estado no lo aplica en sus propias entidades para destinar esos recursos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Fortalecer la supervisión de la ASEP

Finalmente, el objetivo de la reforma incluye dotar a la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) de los insumos y el recurso técnico suficiente.

Palacios indicó que es fundamental que el ente regulador pueda llevar adelante una supervisión real y aplicar sanciones de manera correcta. Esto busca garantizar que las empresas que ganen las concesiones cumplan con las inversiones a las que se comprometen en sus contratos, acabando con el denominador común de multas millonarias por incumplimiento que, hasta la fecha, no se han ejecutado debidamente.