Caso Rita Wald: Fiscal afirma que sospechoso podría enfrentar hasta 20 años de prisión por la desaparición forzada

Panamá/Emilio Garzola Ruíz podría enfrentar una pena de entre 15 y 20 años de prisión por la desaparición forzada de la dirigente estudiantil Rita Irene Wald Jaramillo, ocurrida en 1977 durante la dictadura militar, luego de rendir una indagatoria que se extendió por más de seis horas, informó la fiscal del caso, Geomara Guerra.

La fiscal detalló que Garzola es investigado por el delito de desaparición forzada y podría enfrentar una pena de entre 15 y 20 años de prisión.

El expediente había sido cerrado años atrás, pero fue reabierto en 2025. Garzola mantenía una notificación roja de Interpol y fue aprehendido al llegar a Panamá, deportado desde Nicaragua.

Guerra explicó que el expediente se tramita bajo reglas distintas a las del Sistema Penal Acusatorio, debido a la fecha en la que comenzó la investigación.

Tratándose, pues, de una investigación que nace en un sistema inquisitivo puro y posteriormente tiene transformaciones que lo hacen un sistema inquisitivo mixto, las reglas del procedimiento son diferentes a las del sistema penal acusatorio, como es de conocimiento. Por lo tanto, el señor Emilio Garzola, al ingresar al país, no era una audiencia lo consiguiente, sino era la indagatoria, como en efecto nosotros ya la practicamos”.

Tras esta diligencia, el Ministerio Público practicará las pruebas solicitadas por la defensa y aquellas que surjan durante la investigación.

Posteriormente a esto, vamos a practicar las pruebas que pide la defensa, las nuevas que surjan durante este tiempo posterior a la indagatoria. Cuando el Ministerio Público esté listo y dentro de los términos legales, hará una solicitud al tribunal y el tribunal la evaluará”.

Rita Irene Wald tenía 17 años, era estudiante y activista del movimiento estudiantil cuando desapareció en marzo de 1977, en medio de la dictadura militar.

Con información de Jessica Román.