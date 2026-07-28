Sinaproc refuerza monitoreo en zonas vulnerables de Coclé ante persistencia de las lluvias

Aunque hasta el momento no se han registrado emergencias en los seis distritos de la provincia de Coclé, las autoridades mantienen vigilancia en ríos, quebradas y zonas con riesgo de deslizamientos, mientras permanece vigente el aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas.