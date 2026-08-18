Panameños en conflicto Rusia-Ucrania: Decretan detención provisional del tercer reclutador por trata de personas agravada

Según han relatado las víctimas, los jóvenes son trasladados bajo condiciones laborales distintas a las que finalmente enfrentan una vez son asignados a las zonas de combate.

Ciudad de Panamá/En audiencia de control de garantías en el Sistema Penal Acusatorio, se decretó la legalidad de la aprehensión, se formalizó la imputación y se ordenó la detención provisional del tercer reclutador, presuntamente vinculado al reclutamiento de panameños para participar en el frente de guerra entre Rusia y Ucrania.

Este hombre fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando trataba de ingresar al país, según confirmó la Procuraduría General de la Nación.

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La detención se materializó cuando el individuo ingresaba procedente de Bogotá, Colombia, activando una alerta de Interpol, como parte de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la fiscal superior Elizabeth Carrión.

De acuerdo con información recabada por el Ministerio Público, los presuntos reclutadores utilizan principalmente redes sociales para captar a jóvenes mediante ofertas de dinero y promesas de salarios elevados y bonos.

Una vez establecen contacto con las posibles víctimas, les solicitan información personal, como números telefónicos y fotografías de documentos de identidad, para posteriormente gestionar su traslado hacia la zona de conflicto.

Según han relatado las víctimas, los jóvenes son trasladados bajo condiciones laborales distintas a las que finalmente enfrentan una vez son asignados a las zonas de combate.

Con esta decisión judicial, ya suman tres las personas detenidas dentro de las pesquisas que adelanta el Ministerio Público por este delito de trata de personas agravada.