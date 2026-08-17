Panameños en el conflicto Rusia-Ucrania: Fiscalía aprehende a tercer presunto reclutador

De acuerdo con información recabada por el Ministerio Público , los presuntos reclutadores utilizan, principalmente, redes sociales para captar a jóvenes mediante ofertas de dinero y promesas de salarios elevados y bonos.

Panamá/Un hombre, presuntamente vinculado al reclutamiento de panameños para participar en el frente de guerra entre Rusia y Ucrania, fue aprehendido en el aeropuerto Internacional de Tocumen tratando de ingresar al país, según nos fue confirmado por la Procuraduría General de la Nación. Se trata de otro panameño, quien sería la tercera persona aprehendida por este caso.

La aprehensión se materializó cuando el hombre ingresaba procedente de Bogotá Colombia, mediante un alerta de Interpol, como parte de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la fiscal superior Elizabeth Carrión, por trata de personas, en este caso, de panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con información recabada por el Ministerio Público, los presuntos reclutadores utilizan, principalmente, redes sociales para captar a jóvenes mediante ofertas de dinero y promesas de salarios elevados y bonos.

"Una vez establecen contacto con las posibles víctimas, les solicitan información personal, como números telefónicos, fotografías de documentos de identidad y otros datos, para posteriormente gestionar su traslado hacia la zona de conflicto", según reveló una fuente ligada al caso.

Los jóvenes son trasladados bajo condiciones laborales distintas a las que finalmente enfrentan, una vez son asignados a las zonas de conflicto, de acuerdo con lo que a la fecha han relatado las víctimas.

Con esta nueva aprehensión, ya suma a tres las personas detenidas dentro de las pesquisas que adelanta el Ministerio Público por este caso.

Se espera que este martes se realice la audiencia de control de garantías en el Sistema Penal Acusatorio ubicado en Plaza Ágora, donde se definirán las medidas correspondientes para el aprehendido.