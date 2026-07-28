Diputada Dana Castañeda se reelige al frente de la Comisión de Credenciales

La diputada aseguró que durante el periodo anterior la comisión tramitó 45 ratificaciones. Ahora espera que el Ejecutivo confirme cuáles designaciones serán enviadas para su evaluación.

Panamá/Con siete de los nueve votos que conforman la Comisión de Credenciales, la diputada oficialista Dana Castañeda, del partido Realizando Metas (RM), fue reelecta como presidenta de esa instancia legislativa.

Castañeda se impuso a la diputada Patsy Lee, quien obtuvo dos votos: el suyo y el de Augusto Palacios. Robinson justificó su apoyo en la experiencia acumulada por Castañeda al frente de esta instancia legislativa.

La nueva junta directiva quedó integrada también por Yesica Romero, de Cambio Democrático, como vicepresidenta, y Raphael Buchanan, del PRD, como secretario.

Tras su juramentación, Castañeda aseguró que la comisión actuará con independencia, pese a su cercanía política con el Ejecutivo. Entre los asuntos pendientes mencionó las ratificaciones de funcionarios designados por el Gobierno, incluida la del próximo fiscal electoral.

“Vamos a seguir con el tema de las ratificaciones de las personas designadas por miembros del Órgano Ejecutivo. Así que vamos a hacer la agenda, vamos a definir las fechas de las reuniones donde vamos a atenderlo”.

La diputada informó que durante el periodo anterior la comisión tramitó 45 ratificaciones. Ahora espera que el Ejecutivo confirme cuáles designaciones serán enviadas para su evaluación.

La Comisión de Credenciales también archivó durante el periodo pasado unas 20 denuncias presentadas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República, bajo el argumento de que no reunían los elementos necesarios para ser admitidas.

Esta instancia legislativa funciona como primer filtro para las ratificaciones enviadas por el Ejecutivo y tiene entre sus competencias conocer denuncias contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Con información de Elizabeth González.