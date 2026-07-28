Mulino y Keiko Fujimori conversan sobre TLC, canal de Panamá y puertos

Los presidentes también acordaron explorar la posibilidad de un acuerdo de cielos abiertos para impulsar el transporte aéreo entre ambos países, además de buscar la salida de Panamá de la lista fiscal en que la mantiene Perú.

Lima, Perú/El relanzamiento de las relaciones comerciales a través de la repotenciación del vigente Tratado de Libre Comercio, puertos y la adhesión de Perú al Tratado de Neutralidad del Canal fueron los temas principales de la primera reunión que sostuvieron el presidente de la República, José Raúl Mulino, y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, quien asume hoy martes el cargo durante una ceremonia de juramentación en el Congreso peruano.

Mulino y Fujimori coincidieron en la relación de socios imprescindibles que mantienen Panamá y Perú, sobre todo en el enfoque de complementos en la parte económica.

“Tenemos la disposición de seguir avanzando en nuestra agenda, desempolvar un poco nuestro tratado de libre comercio; yo me voy muy optimista de este nuevo impulso de la relación Perú-Panamá”, manifestó Mulino.

Los presidentes también acordaron explorar la posibilidad de un acuerdo de cielos abiertos para impulsar el transporte aéreo entre ambos países, además de buscar la salida de Panamá de la lista fiscal en que la mantiene Perú.

El presidente Mulino, acompañado del canciller, Javier Martínez-Acha, invitó formalmente a Fujimori para que participe en el próximo Foro Económico 2027 que realizará el Banco de Fomento CAF en Panamá.

Mulino se encuentra en Perú como invitado a la toma de posesión de Keiko Fujimori, quien asumió la Presidencia con el compromiso de enfrentar la creciente criminalidad y atender los efectos del fenómeno climático de El Niño.

Fujimori, de 51 años, ganó las elecciones en junio por un estrecho margen frente al candidato izquierdista Roberto Sánchez, luego de haber perdido tres balotajes anteriores. Su llegada al poder representa el retorno del fujimorismo al Gobierno peruano, un movimiento político asociado al legado del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y que mantiene una marcada división entre los ciudadanos del país.

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Encuentro regional previo a la investidura

Antes de la ceremonia de cambio de mando, Mulino también participó en una reunión con sus homólogos de Chile, José Antonio Kast, y de Bolivia, Rodrigo Paz, donde abordaron temas regionales, geopolítica y los efectos del fenómeno de El Niño.

En ese encuentro, Mulino y Paz dialogaron sobre los esfuerzos de Panamá para coordinar una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), orientada a respaldar la estabilidad política y social en Bolivia.

Mientras que Kast manifestó su disposición de fortalecer la cooperación y las relaciones diplomáticas con Panamá.

En las reuniones participó además el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha.