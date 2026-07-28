Jim Carrey dedica mensaje a Chuck Russell y el legado de 'La Máscara'

El cineasta falleció a los 74 años en San Diego, California, y dejó una trayectoria vinculada a títulos de terror, acción, fantasía y comedia que alcanzaron reconocimiento internacional.

La muerte de Chuck Russell, director de La Máscara, provocó una reacción especial de Jim Carrey, protagonista de aquella película que marcó un punto decisivo en su carrera.

Carrey compartió un mensaje en memoria de Russell y destacó especialmente la experiencia que ambos vivieron durante la filmación de La Máscara, estrenada en 1994. Para el actor, el director consiguió crear un entorno creativo que permitió al reparto y al equipo trabajar con entusiasmo y libertad.

“Considero un privilegio haber trabajado con Chuck Russell, quien durante el rodaje de La Máscara creó una atmósfera exuberante, infantil, de asombro y camaradería en su plató. Todo el elenco y el equipo quedaron conmovidos e inspirados por su alegría”, señaló.

El intérprete también subrayó el significado que aquella producción conserva dentro de su recorrido artístico. “Cada uno de nosotros ha sido bendecido durante muchos años por ese momento tan vibrante e imperecedero”, expresó antes de definir la cinta como “una de las joyas de mi vida creativa”.

La muerte de Russell fue confirmada por su esposa, Ania, al diario The New York Times. El realizador había construido una carrera como director, productor y guionista, con trabajos que abarcaron diferentes géneros y etapas de Hollywood. Entre sus títulos más reconocidos aparecen Pesadilla en Elm Street 3, La mancha voraz, La Máscara, Eraser y El rey escorpión.

Su último proyecto cinematográfico fue Witchboard, estrenado en 2024, donde participó como guionista, director y productor. La cinta se sumó a una filmografía caracterizada por la capacidad de Russell para moverse entre propuestas de suspenso, terror, acción y entretenimiento comercial.

Sin embargo, La Máscara ocupa un lugar singular dentro de esa trayectoria debido a su impacto en la carrera de Carrey. La película adaptó el personaje de Dark Horse Comics y presentó a Stanley Ipkiss, un empleado bancario interpretado por el actor, cuya vida cambia después de encontrar una misteriosa máscara con poderes sobrenaturales.

El objeto transforma su personalidad y lo convierte en una figura extravagante, desbordada y capaz de realizar acciones fuera de las posibilidades humanas. Cameron Diaz interpretó a Tina Carlyle, cantante vinculada sentimentalmente con Dorian Tyrell, encarnado por Peter Greene. Mientras Stanley intenta comprender y controlar los efectos de la máscara, su relación con Tina adquiere un papel central.

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El estreno llegó en un año especialmente importante para Carrey. En 1994 también encabezó Ace Ventura: Detective de mascotas y Dos tontos muy tontos, tres producciones que impulsaron su popularidad y consolidaron su posición como una de las grandes figuras de la comedia cinematográfica de los años noventa.

Con el paso del tiempo, el actor amplió su registro en proyectos de distintos géneros y formatos. En años recientes redujo su ritmo de trabajo en Hollywood y concentró buena parte de sus apariciones en la franquicia Sonic the Hedgehog, donde interpreta al villano Dr. Robotnik. En 2025, además, participó como él mismo en el documental Starring Dick Van Dyke.

El homenaje de Carrey recupera así una colaboración fundamental para su carrera y para la historia de la comedia fantástica. La despedida de Russell también vuelve a poner en primer plano el trabajo de un cineasta que durante décadas contribuyó a conectar grandes producciones comerciales con propuestas capaces de permanecer en la memoria del público. Su influencia quedó asociada a una época de éxitos, mientras su trabajo con Carrey permaneció como uno de sus vínculos recordados.