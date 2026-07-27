Johnny Depp vuelve a Hollywood convertido en Ebenezer Scrooge y sorprende a sus fans

El actor reapareció ante el público estadounidense con una transformación que llamó especialmente la atención durante San Diego Comic-Con 2026.

Johnny Depp se presentó caracterizado como Ebenezer Scrooge, protagonista de Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, adaptación del clásico de Charles Dickens dirigida por Ti West y respaldada por Paramount.

La aparición ocurrió el jueves 23 de julio en una tienda pop-up llamada “Scrooge and Marley”, instalada en el distrito Gaslamp de San Diego. La participación de Depp no había sido anunciada previamente, pero numerosos seguidores llegaron al lugar desde temprano. La espera estuvo acompañada por cantantes de villancicos que prepararon el ambiente para la llegada del intérprete.

Cuando finalmente apareció, Depp lucía un abrigo negro, sombrero de copa, bastón y maquillaje diseñado para convertirlo en un Scrooge envejecido y severo. El actor mantuvo el personaje durante aproximadamente media hora y respondió a los asistentes con el carácter áspero y humorístico del conocido avaro.

Ante la multitud, Scrooge preguntó: “¿No tienen trabajos?” y añadió: “Parece que tienen mucho tiempo libre. Yo sí trabajo”. Cuando alguien le gritó “Buen día, señor Scrooge”, Depp respondió: “¿Qué tiene de agradable?”.

La improvisación continuó con intercambios junto a seguidores que acudieron caracterizados como otros personajes asociados con la trayectoria del actor, entre ellos el capitán Jack Sparrow, de Piratas del Caribe, y el Sombrerero Loco, de Alicia en el país de las maravillas.

La presentación no terminó en la activación promocional. Más tarde, Depp apareció en Hall H durante el panel “Directors on Directing”, donde acompañó a Ti West para presentar el primer tráiler de Ebenezer. La entrada estuvo marcada por una puesta en escena oscura: la sala quedó a oscuras y el intérprete apareció iluminado por una vela.

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Nuevamente convertido en Scrooge, Depp se dirigió a los asistentes y preguntó: “¿Acaso no tienen vida?”. Después lanzó caramelos al suelo y les ordenó: “Tomen”. La presentación reforzó el tono gótico que caracteriza la nueva versión del relato navideño.

La película propone una lectura más sombría de la obra de Dickens. Su historia sigue a Scrooge mientras se enfrenta con los espíritus de la Navidad y revisa acontecimientos de su pasado, su presente y las posibilidades que todavía existen para transformar su futuro.

El tráiler incluye una frase especialmente significativa para el regreso cinematográfico de Depp: “Es bueno estar de vuelta”. El actor no participaba desde 2019 en una producción estadounidense de gran escala. Durante estos años, su carrera estuvo marcada por disputas legales con Amber Heard y por su salida de la franquicia Animales Fantásticos, donde interpretaba a Grindelwald.

Aun así, Depp continuó trabajando en proyectos internacionales como Minamata y Jeanne du Barry, además de dirigir Modì, Three Days on the Wing of Madness. Ebenezer representa ahora su retorno a una producción de Hollywood de mayor alcance.

El reparto incluye a Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Ian McKellen, Rupert Grint y Daisy Ridley. La película tiene previsto su estreno en los cines de Estados Unidos el 13 de noviembre de 2026, mientras la aparición de Depp en Comic-Con convirtió a su nuevo Scrooge en uno de los focos de atención del evento.

Con este proyecto, el intérprete recupera además un personaje de la literatura universal y lo lleva a una propuesta cinematográfica alejada del tono familiar de otras adaptaciones. La campaña presentada en San Diego combinó caracterización, actuación improvisada y material inédito para anticipar una versión de Scrooge concebida desde una estética más inquietante, mientras el regreso de Depp vuelve a situarlo en el centro de la conversación cinematográfica.