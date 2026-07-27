Doce personas fueron imputadas y 3 condenadas por la comisión de distintos delitos en la capital y Panamá Oeste

Los investigados enfrentan cargos por delitos sexuales, robo agravado, hurto de vehículos, tráfico y receptación de objetos provenientes de actividades delictivas.

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Metropolitana logró la imputación de cargos contra 12 personas aprehendidas durante la operación “Obsidiana”, desarrollada el pasado 24 de julio en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Los investigados enfrentan cargos por delitos sexuales, robo agravado, hurto de vehículos, tráfico y receptación de objetos provenientes de actividades delictivas, informó la Procuraduría General de la Nación.

Entre los resultados de las audiencias figura la condena a 22 años de prisión para un hombre por delitos sexuales, luego de que la Sección de Delitos Sexuales presentara elementos que lo vinculaban con los hechos investigados.

Por otro lado, la Sección Cuarta de Delitos contra el Patrimonio Económico logró validar un acuerdo de pena de 60 meses de prisión para un ciudadano por el delito de hurto agravado de vehículos, relacionado con hechos ocurridos en el corregimiento de Calidonia.

En este mismo caso, otra persona quedó bajo detención provisional, mientras que dos de los aprehendidos se acogieron a acuerdos de mediación.

La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico también obtuvo una condena de 72 meses de prisión, mediante acuerdo de pena, por el delito de robo agravado. Otra persona investigada por el mismo cargo permanecerá en detención provisional.

A cinco de los ciudadanos capturados durante la operación, el Tribunal de Garantías les impuso medidas cautelares distintas a la detención provisional.

La operación “Obsidiana” fue ejecutada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana con el objetivo de desarticular un grupo presuntamente dedicado a cometer delitos contra el patrimonio económico, principalmente hurtos de vehículos, además de otros ilícitos.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en cumplimiento de la Constitución y la ley.