Condenan a 33 años de prisión a hombre por delitos sexuales contra su hijastra

Los hechos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026, en el distrito de San Miguelito. Durante ese periodo, el hombre habría cometido los delitos bajo amenazas contra la menor.

Ciudad de Panamá/Un hombre de 34 años fue condenado a 33 años de prisión por varios delitos sexuales cometidos contra su hijastra, una menor de 11 años, informó la Procuraduría General de la Nación.

La sentencia fue lograda mediante un acuerdo de pena presentado por la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de San Miguelito.

El condenado fue declarado responsable de los delitos de violación sexual agravada, actos libidinosos agravados, corrupción de menores agravada y abuso sexual infantil agravado.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026, en el distrito de San Miguelito. Durante ese periodo, el hombre habría cometido los delitos bajo amenazas contra la menor.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley.