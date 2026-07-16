Decretan detención provisional para colombiano por presunta posesión de material de abuso sexual infantil

La operación Escudo Infantil busca identificar y procesar a personas presuntamente vinculadas con la tenencia, distribución u otros delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.

Ciudad de Panamá/Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un ciudadano colombiano de 26 años, aprehendido durante la operación Escudo Infantil, desarrollada por el Ministerio Público y sus organismos auxiliares.

La audiencia se realizó de manera reservada, a solicitud de la Fiscalía, debido a la naturaleza de los hechos investigados. Durante el acto judicial se legalizó la aprehensión y se formularon cargos por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

El hombre es una de las cuatro personas aprehendidas durante los operativos efectuados en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Veraguas. Durante la tarde de este jueves también se desarrollaron audiencias para definir la situación jurídica de los demás investigados.

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El juez de garantías sustentó la aplicación de la medida cautelar más severa en la existencia de un posible riesgo de fuga, tomando en consideración la naturaleza del delito investigado.

Por otro lado, la persona aprehendida en la provincia de Bocas del Toro fue puesta en libertad mientras continúan las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

La operación Escudo Infantil busca identificar y procesar a personas presuntamente vinculadas con la tenencia, distribución u otros delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.

En la audiencia sobre pornografía infantil en Panamá Oeste, se imputaron cargos a un joven de 18 años y se ordenó reporte periódico, prohibición de acercarse a internet café, entre otras medidas. La Fiscalía apeló la decisión; la audiencia quedó para el 3 de agosto a las 3 de la tarde.

Con información de Meredith Serracín