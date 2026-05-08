Ordenan enviar a prisión a dos imputados por poseción de material de abuso infantil

Dicha operación se desarrolló simultáneamente en 15 países, entre estos Argentina, Brasil, Costa Rica, España y Francia.

El Tribunal Superior de Apelaciones ordenó la detención provisional para dos personas implicadas en la operación internacional 'Aliados por la Infancia VI', luego de que la Sección Primera de Delitos Sexuales de la Fiscalía Metropolitana lograra revocar la medida de reporte periódico que se les había otorgado inicialmente.

Los imputados enfrentan cargos por la presunta comisión del delito de posesión de material de abuso infantil agravado.

La decisión de enviarlos a prisión se sustenta en los riesgos procesales que presentó la Fiscalía durante la audiencia de apelación.

Siete personas fueron aprehendidas el 28 de abril pasado, como resultado de la operación, encabezada por la Procuraduría General de la Nación, la DNIP y DIJ de la Policía Nacional y con la colaboración de la agencia Homeland Security Investigations de los Estados Unidos.

Esta diligencia internacional esté enfocada en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Dicha operación se desarrolló simultáneamente en 15 países, entre estos Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Francia, entre otros.