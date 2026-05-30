Clima en Panamá: Autoridades advierten sobre aguaceros con tormentas eléctricas en varias zonas del país

De acuerdo con el boletín meteorológico de la entidad, durante la mañana se prevén cielos parcialmente nublados a nublados en la vertiente del Caribe, acompañados de lluvias intermitentes de intensidad variable en áreas de Colón y la comarca Guna Yala.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) advirtió sobre condiciones de aguaceros con tormentas aisladas y un estado del mar de precaución en sectores del Pacífico central y occidental para este sábado 30 de mayo.

De acuerdo con el boletín meteorológico de la entidad, durante la mañana se prevén cielos parcialmente nublados a nublados en la vertiente del Caribe, acompañados de lluvias intermitentes de intensidad variable en áreas de Colón y la comarca Guna Yala. En horas de la tarde se esperan aguaceros aislados con posibilidad de actividad eléctrica en sectores de Colón, zonas montañosas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. Para la noche, se mantendrán los cielos nublados en gran parte de la región.

En la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica cielos entre parcialmente nublados y nublados durante la mañana, con lluvias sobre áreas marítimas como el Golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas, las costas de Azuero, el Golfo de Panamá y Darién. Para la tarde se prevén aguaceros de variada intensidad acompañados de tormentas eléctricas, especialmente en sectores montañosos. La nubosidad persistirá durante la noche en toda la vertiente.

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Las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 31°C en el Caribe y entre 29°C y 33°C en el Pacífico. En zonas montañosas y la Cordillera Central, los registros estarán entre 19°C y 26°C.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Imhpa informó que en el litoral Caribe se esperan olas de entre 1 y 1.2 metros de altura, con periodos de entre 8 y 9 segundos. Mientras tanto, en el litoral Pacífico se prevén olas de entre 0.8 y 1.6 metros, con periodos de 15 a 16 segundos, por lo que se mantiene un estado de precaución para las actividades marítimas.

La entidad también señaló que los índices de radiación UV-B se mantendrán entre moderados y muy altos, con valores de entre 5 y 10, por lo que recomendó tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.