A 18 años del accidente del helicóptero SAM-100 en Calidonia: qué pasó el 29 de mayo de 2008

El Servicio Nacional de Fronteras realizó una ceremonia solemne para recordar a las víctimas del siniestro, entre ellas el mayor Calixto Cedeño, en el aniversario 18 del accidente aéreo que estremeció el centro de la capital panameña y cobró la vida de cinco panameños y seis chilenos.

Este jueves se cumplen 18 años del trágico accidente del helicóptero SAM-100, ocurrido el 29 de mayo de 2008 en pleno corazón de la capital panameña, cuando la aeronave se estrelló contra un edificio en la Avenida Central de Calidonia, dejando un saldo de 11 oficiales fallecidos entre panameños y chilenos.

Para conmemorar la fecha, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) realizó una ceremonia solemne en honor al mayor Calixto Cedeño, uno de los cinco miembros de la Fuerza Pública panameña que perdieron la vida en el siniestro. Durante el acto, el director general de la institución, Larry Solís Velázquez, destacó las capacidades profesionales, el liderazgo y la calidad humana del oficial desaparecido.

Lo que ocurrió aquella tarde de 2008

El SAM-100 sobrevolaba la capital en el marco de una misión oficial de alto nivel, con una delegación que incluía al entonces director general de Carabineros de Chile, el general José Alejandro Bernález, su esposa y otros oficiales de ambos países.

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Mientras sobrevolaba Calidonia, el helicóptero presentó una emergencia aérea, impactó la cola de un edificio y se estrelló contra el almacén Banana Pride, ubicado en la Avenida Central. El combustible de la aeronave provocó que todo quedara envuelto en llamas de inmediato. Según testigos presenciales, la aeronave se partió en dos antes de caer.

De las 12 personas que viajaban a bordo, solo sobrevivió el copiloto Hernaldo Carrasco. Entre las víctimas mortales figuraron cinco miembros de la Fuerza Pública panameña, cuatro oficiales de Carabineros de Chile y dos esposas de estos últimos.

Un testigo que recuerda el impacto

Diego, propietario de un kiosco ubicado en las inmediaciones del siniestro, relató que momentos antes del accidente tuvo un presentimiento extraño. Contó que estaba despachando helado cuando vio el helicóptero descender a baja altura frente a él, hasta que impactó contra el edificio y quedó envuelto en llamas.

"Pegó en la cola de ese edificio y se estrelló contra un almacén que se llamaba Banana Pride. Como se estrelló, el combustible de las aeronaves muy pesado, eso quedó en llamas de una vez", recordó.