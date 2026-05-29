Retrasos y calles destruidas afectan a residentes y comerciantes en el Barrio Chino

En el lugar, moradores manifestaron su preocupación por el estado en que permanecen las calles y las dificultades que enfrentan diariamente para movilizarse.

Ciudad de Panamá/Entre calles llenas de lodo, escombros, malos olores y aguas servidas, residentes y comerciantes del Barrio Chino denunciaron las afectaciones que enfrentan debido a los trabajos de rehabilitación que se desarrollan en el sector desde el año 2023.

TVN Noticias realizó un recorrido por el área para conocer el avance del proyecto, iniciado durante la pasada administración de la Alcaldía de Panamá. En el lugar, moradores manifestaron su preocupación por el estado en que permanecen las calles y las dificultades que enfrentan diariamente para movilizarse.

Los residentes aseguraron que el deterioro de las vías representa un peligro, especialmente para adultos mayores y personas con discapacidad, quienes han sufrido caídas, torceduras e incluso fracturas.

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“Todo lo han destruido y esto ha quedado meses parado. Un vecino de los edificios todos los días sale de aquí, es discapacitado, se cae. Él tiene un tema todos los días. También hay señoras mayores, pero aquí hay mosquitos, malos olores, todas las servidumbres al lado de los edificios las desbarataron y nadie dice nada”, expresó un ciudadano afectado.

Ante las malas condiciones de las calles, algunos vecinos han improvisado pequeños puentes con pallets para evitar caminar sobre el lodo y poder desplazarse con mayor seguridad.

Además de las afectaciones a los residentes, comerciantes del área señalaron que sus negocios también se han visto perjudicados por los trabajos inconclusos. Algunos aseguraron que han tenido que cerrar temporalmente sus locales debido a la disminución de clientes.

Según explicaron, muchas personas evitan acudir al sector por el difícil acceso y el mal estado de las calles, lo que ha impactado directamente sus ventas.

Otra de las principales quejas de la comunidad son los malos olores provocados por las aguas servidas, situación que aseguran afecta tanto la calidad de vida de quienes residen en el lugar como la actividad comercial del área.

Con información de Jessica Román