EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se vive con intensidad en la Ciudad de México, donde el ambiente mundialista comienza a apoderarse de calles, plazas y espacios emblemáticos de la capital mexicana.

Como parte de las actividades previas al torneo, han sido instaladas gigantescas figuras inspiradas en las tradicionales estampas de Panini sobre el emblemático Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes y visitadas del país.

Entre las figuras que han captado la atención de aficionados y turistas destacan las de Ronaldo Nazário, Hugo Sánchez, Zinedine Zidane, Francesco Totti y Diego Armando Maradona, futbolistas que dejaron una huella imborrable en la historia de los Mundiales de Fútbol y que ahora forman parte de esta exhibición especial que celebra la grandeza del deporte más popular del planeta.

Las enormes gigantografías instaladas en el Paseo de la Reforma se han convertido rápidamente en un punto de encuentro para seguidores del fútbol, quienes aprovechan la ocasión para fotografiarse junto a las imágenes de estas leyendas y compartir la experiencia en redes sociales, reflejando la creciente expectativa por la llegada de la máxima cita futbolística.

La iniciativa forma parte de las actividades promocionales rumbo al Mundial 2026, una edición histórica que será organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá. El torneo marcará además un antes y un después en la historia de la competición al contar por primera vez con 48 selecciones participantes.

Para México, esta Copa del Mundo tendrá un significado especial, ya que se convertirá en el primer país en albergar encuentros de tres ediciones mundialistas, luego de haber sido sede en 1970 y 1986. La Ciudad de México será nuevamente protagonista del evento, con el histórico Estadio Azteca preparado para recibir partidos de la competición más importante del fútbol internacional.

A falta de semanas del inicio del torneo, el entusiasmo sigue creciendo en territorio mexicano, donde el Paseo de la Reforma ya se ha transformado en una vitrina mundialista que recuerda a grandes figuras del pasado y alimenta la ilusión de millones de aficionados que esperan con ansias el inicio del Mundial 2026.